​​​​​​​سكان بلدة تل حلف في ريف سري كانيه يتظاهرون ضد الاحتلال التركي ومرتزقته

في ظل ما تشهده المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من انتهاكات وجرائم يومية، شهدت بلدة تل حلف الواقعة جنوب غرب مدينة سري كانيه المحتلة، صباح اليوم، تظاهرة رافضة للاحتلال ومرتزقته وجرائمهم.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن سكان البلدة تظاهروا ضد مرتزقة "الملك شاه"، مطالبين بخروجهم من قريتهم وإيقاف الجرائم والانتهاكات اليومية بحقهم.

وشهدت مدينة سري كانيه المحتلة الخميس الفائت، اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "الملك شاه" ومرتزقة "الموالي"، أسفرت عن إصابة طفلين.

هذا وتستمر الخلافات بين المرتزقة نتيجة عدم توافقهم على عمليات التهريب وتقاسم المنهوبات من ممتلكات المواطنين، وسط رفض السكان القاطنين في تلك المناطق للاحتلال ومرتزقته وممارساتهم.

(ف)

ANHA