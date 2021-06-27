​​​​​​​سجين سياسي كردي في إيران يتعرض للإهانة والضرب وينقل إلى زنزانة جرائم العنف

وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، أن "المعارض والسجين السياسي الكردي كامران قاسمي، تعرض للإهانة والضرب من قبل حارس السجن، بعد احتجاج على إهانة أسرته وإساءة معاملتها من قبل مسؤولي السجن".

ونقل الموقع عن مصدر في سجن مدينة أورمية قوله "إن رجال الأمن قاموا بضرب قاسمي أمام أسرته ثم طردوا أسرته من قاعة الاجتماع بطريقة غير لائقة".

وأضاف المصدر أن أمير سهرابي مدير سجن أورمية هدد بالرد على احتجاجات السجناء السياسيين الآخرين بعد نقل كامران قاسمي إلى عنبر يضم 15 نزيلاً بجرائم عنف.

وبحسب التقارير، فقد ذكر الموقع الإيراني المعارض أن أمير سهرابي، أحد مرتكبي تعذيب السجناء في سجن أورمية، يستخدم مثل هذه الأساليب لمنع المعتقلين السياسيين من التظاهر.

وكامران قاسمي سجين سياسي كردي محتجز منذ عامين، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الجناح السياسي بسجن أورمية.

ويشكل الكرد نحو 10% من سكان إيران البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة، وتعاني مناطق الكرد من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات.

(ش ع)