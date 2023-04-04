​​​​​​​سجن المقاتل هارون ألباك الذي وقع في كمينٍ للكونترا

تعرضت مجموعةٍ من الكونترا (القروجيين) للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، سليم آديامان (هارون ألباك) في منطقة زرغوزا بانه التابعة لناحية هزَخ في شرنخ في باكور (شمال كردستان) واعتدت عليه وسلمته لجنود الاحتلال التركي.

وكان آديامان موقوفٌ في قيادة الجندرمة في شرنَخ حتّى مثّل يوم أمس أمام المحكمة التي قضت بسجنه، فيما نُقل آديامان بعد قرار المحكمة إلى سجن شرنَخ ذو النموذج T.

وتحدّث ذوو آديامان عن هذا الموضوع لوكالة ميزوبوتاميا، حيث قالوا إنّهم توجّهوا إلى شرنَخ بعد رؤيتهم للمشاهد المتداولة على وسائل التواصل الافتراضي وبقوا هناك لثلاثة أيام، وكشفوا أنّهم تمكّنوا من الالتقاء بابنهم بعد جهدٍ كبير.

(ر)