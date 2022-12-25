​​​​​​​شيوخ ووجهاء ومثقفو تل حميس يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تجمّع وجهاء وشيوخ العشائر العربية وأعضاء المؤسسات المدنية ومثقفو ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، اليوم الأحد، أمام مبنى المركز الثقافي الواقع ناحية تل حميس، للإدلاء ببيان.

قرئ البيان من قبل وجيه عشيرة البني سبعة، حسين السادة، وجاء في مستهله "من منبرنا هذا، نندد بالمؤامرة الشنيعة التي سلبت القائد حريته الجسدية، حيث يحاول صانعوها وبشكل ممنهج إجهاض مشروعه القائم على الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم".

وأشار البيان "تسعى دولة الاحتلال التركي، من اعتقال القائد وتشديد العزلة عليه، إلى تجذير الكراهية بين شعوب الشرق الأوسط، وترسيخ الطائفية بين أبناء البلد الواحد، وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

وتابع البيان "طالت المؤامرة الدولية القائد أوجلان؛ لأنه عُرِف بتاريخه النضالي، ومناصرته للمرأة ورؤيته الاستراتيجية، وخطوه خطوات ملموسة وغير مسبوقة، نلمس نتائجها الواضحة في الثورة النسائية التي تشهدها شمال وشرق سوريا".

وأوضح البيان "إننا اليوم، على قناعة بأن فلسفة القائد أوجلان بخصوص المرأة، تشكل الأرضية المتينة لصياغة الحلول البديلة في ما يتعلق بقضايا المرأة وبكيفية معالجتها من الجذور".

مطالباً "الدول والحكومات المعنية والمنظمات المنصفة والشعوب المستنيرة بمؤازرة أصحاب القضايا العادلة والحقوق المشروعة، ووقف الادعاءات الممنهجة ضد القائد خصوصاً، وضد قوات سوريا الديمقراطية عموماً".

أكد البيان في ختامه "آن الأوان لوضع نهاية لهذه المسرحية الهزلية التي يتكسب من ورائها المتآمرون، وآن الأوان للجماهير أن تنصت لصوت الحق والحرية بالعمل معاً على إطلاق سراح القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

(م ح/ ل م)

ANHA