​​​​​​​شيوخ ووجهاء وأهالي ناحية الهول يؤكدون على موقفهم الثابت والداعم لقسد والإدارة الذاتية

جاء ذلك خلال بيان لشيوخ ووجهاء وأهالي ناحية الهول، أُدلي به في مركز الناحية التابعة لمقاطعة الحسكة، رداً على التصعيد التركي الأخير على شمال وشرق سوريا جواً وبراً، وعلى الجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين السوريين. شارك فيه أهالي ووجهاء وشيوخ العشائر العربية في الناحية.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل وجيه عشيرة الخواتنة سليمان الدرزي "أن اللقاءات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال التركي أسفرت عن زيادة التصعيد العسكري على شمال وشرق سوريا، من قصف مدفعي وصاروخي وجوّي عبر مسيّراتها، مستهدفة المواطنين من نساء وأطفال، مع قادات ومقاتلات حاربوا تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت البيان إلى أن تحركات خلايا مرتزقة داعش ازدادت مع تصاعد التهديدات والهجمات التركية على المنطقة، مشيراً إلى "محاولة دولة الاحتلال التركي إعادة إنعاش داعش في البلاد لتنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية المتمثلة في العثمانية الجديدة، إلى جانب المرتزقة السوريين الذين تخلوا عن وطنيتهم وباتوا يتحركون حسب الرهانات التركية".

وثمّن البيان "مقاومة شعب شمال وشرق سوريا وقواته العسكرية (قسد) في وجه دولة الاحتلال التركي، في إطار الحق المشروع للشعوب في الدفاع عن نفسها، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها هذه القوات في سبيل حماية أمن واستقرار المنطقة".

وشدد البيان على تأكيد شيوخ ووجهاء العشائر العربية وأهالي ناحية الهول على موقفهم الثابت والداعم لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، واستمرارها في الدفاع عن الأراضي السورية، عبر زيادة انخراط أبناء المنطقة ضمن صفوفها، في وجه آلة القتل والدمار التركية، حتى تحرير الأراضي السورية المحتلة.

واختتم البيان "بمطالبة المجتمع والقوى الدولية بفرض حظر جوي في أجواء شمال وشرق سوريا، للحد من الجرائم التركية التي ترتكبها بحق السوريين في المنطقة، واتخاذ موقف حازم لردعها عن تهديداتها وهجماتها المستمرة".

(ع م/أم)

ANHA