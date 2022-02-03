​​​​​​​شيوخ ووجهاء مقاطعة كري سبي يؤكدون وقوفهم مع الإدارة الذاتية وقسد

وجاء ذلك من خلال بيان أدلى به وجيه عشيرة البو عساف، حمد الغراجة باسم وجهاء وعشائر مقاطعة كري سبي عقب اجتماع مغلق جمعهم مع الرئيس المشترك للإدارة الذاتية بإقليم الفرات محمد شاهين، وإدارة مقاطعة كري سبي.

حيث جدد شيوخ ووجهاء العشائر خلال بيانهم تكاتفهم ووقوفهم خلف قوات سوريا الديمقراطية "المدافعة عن حرمة الأراضي السورية بوجه مخططات الاحتلال التركي الطامعة باحتلال المزيد من الأراضي السورية".

وربط الشيوخ والوجهاء في بيانهم بين "الهجمات العدوانية التي تشنها الدولة التركية المحتلة مع هجمات خلايا مرتزقة داعش في مقاطعة الحسكة، والأحداث الأخيرة المخطط لها من قبل الجهات المعادية لمشروع الإدارة الذاتية".

وأكدوا في ختام بيانهم على وقوفهم خلف إدارتهم وقواتهم العسكرية بما يضمن قوة مجابهة لمحاولات الدول المعادية لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار.

(د)

ANHA