​​​​​​​شيوخ ووجهاء دير الزور يحذرون من الكوارث الناجمة عن حبس مياه الفرات

تواصل دوله الاحتلال التركي جرائمها ضد شعب مناطق شمال وشرق سوريا من خلال تعمدها حجز مياه نهر الفرت واستخدامه كسلاح. الأمر الذي أثار استياء الفعاليات الشعبية والاجتماعية.

ثابت الحماده، وجيه عشيرة الشعيطات في بلدة أبو حمام، ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للوقوف على ما يفعله الاحتلال التركي باستخدام حجز المياه وسيلة حرب ضد المنطقة والبشرية.

وأوضح الحماده أن مياه نهر الفرات أصبحت ملوثة ولا تصلح للشرب بسبب الانخفاض الكبير في منسوبها، الأمر الذي تسبب بأضرار كارثية للمحاصيل الزراعية، كما أثر أيضًا على الثروة الحيوانية.

وأضاف الحماده: "إننا دعاة سلام ونبحث عن السلام ولا نريد الحرب، والاحتلال التركي يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه للنيل من أمن واستقرار وحرية الشعوب ويرتكب أعمالًا إجرامية بحق الإنسانية في شمال وشرق سوريا".

ودعا الحماده المجتمع الدولي إلى التحرك سريعًا من أجل الوصول إلى حل لمشكلة المياه وانتهاكات الاحتلال التركي كافة بحق شعبنا في شمال وشرق سوريا.

'ضرب اقتصاد دول الجوار'

صلاح الرشيد وجيه عشيرة السلمان في مدينة هجين قال "إن الدولة التركية سبق أن مارست هذه السياسة الخبيثة ضد المنطقة وضد الدول المجاورة، خاصة سوريا والعراق، وإنها حاليًّا تستخدم المياه كسلاح لضرب الاقتصاد في هذه الدول".

وأضاف الرشيد: "إن سوريا والعراق تعتمدان بشكل رئيس على الزراعة، بنسبة 90%، واعتماد السكان على الثروة الزراعية والحيوانية بشكل أساسي في حياتهم، وقد عانت المنطقة وتضررت كثيرًا بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات".

ونوّه الرشيد إلى أن محطات ضخ مياه الشرب خرجت عن الخدمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمياه الري، مما يشكل خطرًا على حياة السكان وأثر سلبًا على المزارعين الذين يعتمدون كليًّا على نهر الفرات وخاصة في الرقة ودير الزور".

وناشد الرشيد دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتدخل لحل مشكلة حبس مياه نهر الفرات، الذي يؤثر سلبًا على حياة الملايين من السكان.

( ف ع/ك)

ANHA