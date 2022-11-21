​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر ناحية صرين: نحن خلف قسد

وقرأ البيان الذي أصدره شيوخ ووجهاء عشائر ناحية صرين الواقعة جنوب كوباني في إقليم الفرات، تنديداً بالقصف التركي على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، في دوار مفرق ناحية صرين من قبل شيخ عشيرة العميرات، الشيخ حميد إبراهيم الحميد.

وندد شيوخ ووجهاء العشائر في بيانهم بالقصف التركي معتبرين إياه سياسة همجية تركية جديدة ضد أبناء المنطقة.

وأكدوا في بيانهم أن دولة الاحتلال التركي ومنذ بداية الأزمة السورية تحاول تأجيج الصراع بين المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق السورية الأخرى، وذلك عبر دعم المجموعات المرتزقة ودعمها بالسلاح لإثارة الفتن.

وأوضح شيوخ ووجهاء العشائر بأنه ومنذ الهزيمة الجغرافية لمرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي لم يهدأ لها بال، فتحاول بشتى الطرق إعادة الروح للمرتزقة الذين هزموا على يد أبناء المنطقة.

واختتم شيوخ ووجهاء عشائر ناحية صرين التابعة لمقاطعة كوباني بالتأكيد على وقوفهم خلف قوات سوريا الديمقراطية، كما أكدوا أنه "من واجب كل فرد في المنطقة الوقوف خلف هذه القوات".

(ن ك/د)

ANHA