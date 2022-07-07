​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور: نساند قوات سوريا الديمقراطية وسندحر الاحتلال مثلما دحرنا داعش

شارك في الاجتماع الذي عقد في صالة مجلس المنطقة الشرقية، عدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة من قبل أحد وجهاء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي، ناصر الطرام، الذي أكد على وقوف كافة عشائر المنطقة مع قوات سوريا الديمقراطية وأنهم مستعدون للدفاع عن الأرض ضد أي عدوان يهدد أمن المنطقة.

ولفت "هجمات الاحتلال التركي ستطيل من أمد الأزمة السورية وستزيد من معاناة الشعب السوري".

وأشار ناصر الطرام إلى أن الجهات المعادية تحاول زعزعة أمن المنطقة لاحتلالها، وأكد "مثلما وقفنا مع بعضنا البعض ضد داعش وطردناه من مناطقنا سنعمل على توحيد صفوفنا وسندحر الاحتلال التركي ونخرجه من أراضينا".

وأوضح وجيه عشيرة الشعيطات في ختام حديثه "أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية هم أبناؤنا ولن نتخلى عنهم وسندعمهم وسنقف معهم بكل ما أوتينا من قوة".

في ختام الاجتماع أدلت عشائر المنطقة الشرقية بدير الزور ببيان للرأي العام قرأه وجيه عشيرة العكيدات في الباغوز، حواس الجاسم.

جاء في نص البيان: "نحن شيوخ ووجهاء المنطقة الشرقية بدير الزور نهنئ الأمة الإسلامية وعموم شعبنا في شمال وشرق سوريا بحلول عيد الأضحى المبارك ونتمنى أن يعم الأمن والسلام في العالم أجمع".

وأوضح البيان "من منطلق حرصنا على الأمن والاستقرار في المنطقة، فإننا نناشد العالم بضرورة الوقوف أمام مسؤولياته تجاه ما تفعله الحكومة التركية في بلادنا من زعزعة الأمن والاستقرار واحتلال أراضينا والتغيير الديموغرافي المتعمد ودعم الإرهاب والمرتزقة التابعين لها، مما يتسبب في إطالة الأزمة السورية والحل السياسي الشامل للقضية السورية".

وأضاف "كما نطالب جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالتدخل لمنع تلك الاعتداءات، فإننا نؤكد للعالم أجمع بأننا في شمال وشرق سوريا متمسكون بمشروع الإدارة الذاتية وهي من تمثلنا لقد قدمنا آلاف الشهداء والجرحى لتحرير الأرض والإنسان، ولن نفرط في أي شبر من أراضينا التي ارتوت بدماء الشهداء".

أكد البيان وقوفهم خلف القوات العسكرية ومساندتها للدفاع عن الأرض والإنسان "فنحن وجهاء وشيوخ المنطقة نستنكر الصمت الدولي والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل في قضية شمال وشرق سوريا من قبل التحالف الدولي".

وأوضح البيان "إن الحكومة التركية بين الحين والآخر، تهدد بعمليات عسكرية ضد شعبنا في الشمال السوري دون رادع أو اعتبار للخسائر البشرية التي ستتسبب بها تلك الحرب العثمانية الجديدة على شعبنا في الشمال السوري".

واختتم البيان "نجدد نداءنا للعالم الحر بضرورة الضغط على الحكومة التركية للوقوف عن اعتداءاتها المتكررة على شعبنا وتهديد أمنه واستقراره، متمنين أن ينعم الأمن والسلام في بلادنا والعالم أجمع".

(ث ع/خ)

ANHA