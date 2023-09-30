​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور يرفضون أي تدخل خارجي

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي ببيان استنكروا فيه محاولات بث الفتنة في المنطقة وذلك أمام مبنى بلدية الشعب في مدينة هجين بحضور ممثلين من المجالس المحلية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجالس عوائل الشهداء ولجان المرأة إلى جانب الأهالي.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس المراشدة في بلدة السوسة، أسعد الدخيل، جاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر تدخلات النظام والميليشيات الإيرانية تحت مسمى جيش العشائر، من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة ونشر خلاياها في مناطقنا. لذلك، نرفض رفضاً قاطعاً تلك التدخلات الخارجية من قبل النظام وميليشيته.

ونعلم جيداً أن النظام يعمل على بث الفتنة بين مكونات المنطقة، وخاصة بين الكرد والعرب. ونقول لهم: نحن والكرد إخوة، تربطنا علاقات وثيقة وقوية منذ مئات السنين، ولن نسمح لأحد بالعمل على وتر الطائفية والعنصرية.

ومن هذا المكان، نعلن وقوفنا ودعمنا لقوات سوريا الديمقراطية، ونؤكد أننا جزء لا يتجزأ منها. كما نؤيد الحراك الثوري في السويداء ونساند أهلنا في السويداء، حتى حصولهم على حقوقهم.

ندعو جميع المكونات السورية إلى التضامن والوحدة من أجل مواجهة التدخلات الخارجية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه التدخلات وتحقيق العدالة والسلام في سوريا".

شدد البيان "مصممون على الدفاع عن حقوقنا وحماية أرضنا ومجتمعنا، ولن نسمح لأي طرف بالتلاعب بوحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي. سنبقى متحدين وقويين في وجه التحديات، وسنعمل بكل قوة وعزيمة لبناء سوريا حرة وديمقراطية ومزدهرة".

(ف)

ANHA