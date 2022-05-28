​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور يحذرون من ازدياد جرائم تركيا في سوريا والعراق ويطالبون بإيقافها

تجمّع العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي وأعضاء من المؤسسات المدنية بالقرب من سرير نهر الفرات في بلدة هجين للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل رئيس مجلس ريف دير الزور الشرقي لحزب سوريا المستقبل، محمد الزايد.

وجاء في نص البيان: "نحن شيوخ ووجهاء في المنطقة الشرقية، ندين ونستنكر الهجمات والتهديدات التركية على الأراضي السورية، ونستنكر سياساتها التوسعية على أرضنا وشعبنا التي حررناها من الإرهاب بفضل تضحيات الشهداء وتكاتف أبناء شعبنا في ظل الإدارة الذاتية وبجهود قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل أن ينال شعبنا حريته وكرامته".

وأضاف "تحاول دولة الاحتلال التركي إحياء خلايا داعش الإرهابية من جديد، واستخدامها في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الاستعمارية والتوسعية من خلال زعزعة الأمن والاستقرار وقطع المياه ومحاصرة شعبنا واتباع سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي للمناطق".

أوضح البيان "أن كل ما نفذته دولة الاحتلال التركي هو جرائم حرب، في وقت نسعى من خلاله لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا يتضمن حقوق كافة الشعوب وعودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم وإعادة الأمن والاستقرار والعيش بسلام".

مشيراً إلى أن "دولة الاحتلال التركي تبتز المجتمعات الدولية وتقوم بنشر الحجج والأكاذيب للقيام بعملية عسكرية على المناطق الآمنة. وقصفها لشمال العراق وخصوصاً شنكال ومناطق الدفاع المشروع هو تعدّ واضح وصريح على كل من يعارض مطالبها".

أكد البيان "من هنا، ومن باب حرصنا على الأمن والسلام في المنطقة وعدم حصول مجازر يتحمّل مسؤوليتها المجتمع الدولي، فإننا نناشده والدول الضامنة تحمّل مسؤولياتهم؛ لوقف هذه الاعتداءات وحماية شعبنا في شمال وشرق سوريا".

واختتم البيان "نوجه رسالة إلى جميع مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا وفي سوريا عامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد هذا العدوان الهمجي الذي يتطلع إلى إعادة الهيمنة على الأراضي السورية، نعم لبناء سوريا جديدة لكل السوريين. سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

(ف ع/خ)

ANHA