​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر عربية: المقاتلون الذين تقصفهم تركيا بالكيماوي هم من حرروا الرقة من داعش

استخدم أردوغان الأسلحة الكيماوية في هجماته على شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان) وحارب الشعوب التي تطالب بالحرية في بهدف القضاء عليها.

شيوخ ووجهاء الرقة وخلال لقاء مع وكالتنا، أدانوا هجمات الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة المحرّمة دولياً، وأكدوا على وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة المحتل التركي والدفاع عن الأرض التي تحررت بدماء الشهداء.

وفي هذا السياق قال وجيه عشيرة البريج، حسين برجس: "إن دولة الاحتلال التركي مازالت تستخدم الأسلحة المحرّمة دولياً في سوريا والعراق، وتشنّ حرب إبادة على المنطقتين، وهذا أمر غير أخلاقي ولا إنساني".

واعتبر البرجس أن" استخدام الأسلحة الكيماوية على شمال العراق والمقاتلين في تلك المناطق هو عمل إجرامي تسعى إليه تركيا من أجل إبادة الشعب الكردي والعربي في المنطقة بهدف إفراغها من سكانها الأصليين".

وأشار البرجس إلى أن "القوات التي تقوم تركيا بمحاربتها وقصفها بالأسلحة الكيماوية هي القوات التي قدمت شهداء في الرقة والعراق من أجل تحريرها من رجس مرتزقة داعش ونحن من طلبنا منها مساعدتنا في تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من إرهاب مرتزقة داعش؛ لذلك واجب علينا كعشائر الرقة أن ندافع عنها ونطالب بمحاسبة الفاعل".

وبدوره قال وجيه عشيرة الجعابات في الرقة، طلال حج هلال السيباط: إن "ما تقوم به تركيا في سوريا والعراق هو عمل غير مقبول على جميع الجوانب، فهذه الحرب لها أبعاد أخرى تسعى إليها تركيا بهدف احتلال المنطقة وجعلها ملاذاً لها ولمرتزقتها".

وأضاف السيباط "إن استخدام السلاح الكيماوي ضد أهلنا ورفاقنا في العراق وسوريا هو أمر يدل على هزيمة المحتل التركي في جبهات القتال".

وطالب وجهاء العشائر في الرقة" منظمات المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات بحق الإنسانية، ومحاسبة أردوغان وأعوانه على جرائمهم في سوريا والعراق".

(ف)

ANHA