​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر الرقة يدعون الأمم المتحدة للتحرك من أجل مخيم مخمور

استنكر مجلس الأعيان وشيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة، اليوم، حصار الجيش العراقي لمخيم مخمور، في إطار ردود الفعل الشعبية في شمال وشرق سوريا حيال محاولات الجيش العراقي محاصرة المخيم.

ويواصل أهالي مخيم مخمور مقاومتهم لليوم الثالث، ضد محاولات الجيش العراقي تطويق المخيم وإحاطته بالأسلاك الشائكة.

وأعرب مجلس الأعيان وشيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة في بيانه الذي قرئ في مركز المجلس، من قبل شيخ عشيرة العلي، رمضان الرحال، عن سخطه من تضييق الخناق على قاطني المخيم اللاجئين، واصفاً تصرفات الجيش العراقي باللا إنسانية، وأنها تنفيذ لأجندات دولة الاحتلال التركي.

ودعا بيان المجلس: "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة على سكان المخيم الأبرياء".

ويقطن مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي" الواقع في محافظة نينوى شمال العراق 12 ألف شخصاً، اعترفت به الأمم المتحدة رسمياً كمخيم للاجئين عام 2011.

وحاول الجيش العراقي في 27 كانون الأول عام 2021، وضع الأسلاك الشائكة حول المخيم، وأبدى أبناء المخيم مقاومة اضطر على إثرها الجيش للانسحاب والتراجع.

كما يحاصر الحزب الديمقراطي الكردستاني المخيم منذ صيف 2019، ولا يسمح دخول أي لاجئ/ة إلى هولير، ونتيجة الحصار؛ استشهد العديد من المواطنين على الطرق؛ نتيجة التنقل بين المحافظات الأخرى، فضلاً عن فقدان أكثر من 5 مواطنين لحياتهم بسبب منع الديمقراطي الكردستاني الأهالي من دخول هولير لتلقّي العلاج.

(أم)

ANHA