​​​​​​​شيوخ ووجهاء الطبقة: تكاتفنا وتمسكنا بالأمة الديمقراطية سيفشل كافة المؤامرات

تحاول عدة أطراف معادية للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ضربها من الداخل عبر بث الفتن بين المكونات ومساع خلق التناحر بين الشعب والإدارة الذاتية، وتحريض العشائر ضد الإدارة الذاتية.

وحول هذا الموضوع استطلعت وكالتنا آراء عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة ومنهم شيخ عشيرة البو خميس، حسين الراشد الذي قال: "ليس غريباً أن تستمر المحاولات على ضرب مناطق شمال وشرق سوريا، لتبني شعوبها فكر الأمة الديمقراطية، وبالتالي أصبحت هدفاً لكل القوى الرأسمالية والاستبدادية التي تسعى لإضعاف هذا المشروع الجديد الذي يرتكز على فكر القائد عبد الله أوجلان في تحرير الأمة بكافة مكوناتها والوقوف في وجه الحداثة الرأسمالية في المنطقة".

وأضاف حسين الراشد " تلجأ بعض الأنظمة المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية، لافتعال الفتن وعلى رأسها الدولة التركية وحكومة دمشق من أجل هدم هذا المشروع الذي يهدف لتحرير الشرق الأوسط انطلاقاً من شمال وشرق سوريا".

وأكد الراشد "أن موقف عشائر المنطقة كان موقفاً مؤيداً، للوقوف في وجه كافة التهديدات التي تواجه شعوب المنطقة، بالإضافة لتكاتفهم مع قوات سوريا الديمقراطية لتعزيز الجبهة الداخلية ضد أي محاولات خارجية لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية"

ومن جانبه اعتبر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي بالطبقة وشيخ عشيرة الولدة حامد الفرج: "أن منطقة شمال وشرق سوريا من المناطق الساخنة ونرى استمرار المحاولات من قبل الدولة التركية وحكومة دمشق وأجنداتهم للعبث بأمن المنطقة وزعزعته عن طريق خلق الفتن بين السكان، هذا الأمر الذي لم ولن تناله تلك القوى بفضل تلاحم وتكاتف كافة مكونات شمال وشرق سوريا ووعيهم لخطورة المخططات التي تحاك ضدهم".

وأردف حامد الفرج: " إننا كأبناء عشائر سنكون يداً بيد مع قوات سوريا الديمقراطية ضد كافة المحاولات لخلق الفتن بين أفراد المجتمع، ولن نسمح بالعبث بأمن واستقرار أرضنا، من أي جهة كانت وسنخدم مصالح شعبنا وقضاياه كافة"

وبدوره قال وجيه عشيرة الوهب، جمال النحيطر: "نحن شعوب وعشائر مناطق شمال وشرق سوريا متكاتفون جنباً إلى جنب، وصامدون ضد أي محاولة لضرب استقرار المنطقة، وقادرون على اجتياز أي عقبة تواجه مشروع الأمة الديمقراطية".

(ع ص/ل)

ANHA