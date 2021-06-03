​​​​​​​شيوخ ووجهاء الطبقة: أحداث منبج فتنة افتعلها المتربصون بالإدارة الذاتية

وشهدت مدينة منبج خلال ثلاث أيام الماضية احتجاجات تم توجهيها من قبل أطراف وجهات متربصة ساعية إلى ضرب استقرار المدينة، التي تعيش هذه الأيام ذكرى بدء حملة تحريرها من مرتزقة داعش.

وكان مجلس منبج العسكري قد أعلن في 1 حزيران 2016م، حملة تحرير المدينة من مرتزقة داعش الذين احتلوا المدينة في الـ21 كانون الثاني 2014 ليتم تحريرها بالكامل من قبل مجلسها العسكري في الـ 12 من آب/ أغسطس عام 2016.

وفي صدد هذه الاحتجاجات تحدث لوكالتنا شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة الذين أدانوا هذه الأعمال، مؤكدين أن مسيسة غايتها بث الفتن وإثارة الفوضى وضرب استقرار المدينة.

جمال النحيطر وجيه عشيرة الوهب في مدينة الطبقة، علّق قائلًا: "ما حدث في مدينة منبج كان من قبل جهات خارجية تعمل على إثارة البلبلة في المنطقة بحجة الدفاع الذاتي الذي يعتبر واجب وطني وأخلاقي لحماية أراضينا".

وأضاف "لا يمكن قبول أي أعمال تهدف إلى الاعتداء على قوى الأمن وإثارة الفتن وضرب استقرار المنطقة".

مظاهرات مسيسة

فيما قال الشيخ فيصل الأحمد شيخ عشيرة البو مسرة: "نحن مع مطالب المواطنين ولكن تحت سقف القانون ونعتبر هذه المظاهرات مسيسة من قبل الدولة التركية وحكومة دمشق اللتان لم تتوقف محاولاتهما في خلق الفتن وإثارة الفوضى"، مؤكدًا رفضهم "التام لهذه المحاولات بكافة أشكالها".

مساعي خلق الفتنة لن تنال مرادها

وفي السياق نفسه استنكر الشيخ فواز البيك شيخ عشيرة السخنة بالطبقة "المحاولات المتكررة لدول الجوار وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي لخلق الفتن وتأجيجها في مناطقنا الآمنة لضرب الاستقرار".

مشددًا على أن دولة الاحتلال لن تنال مرادها في مساعيها هذه، وذلك "بفضل وعي مواطنينا"، وأضاف "نؤكد وقوفنا إلى جانب قواتنا قوات سوريا الديمقراطية، لتضحياتهم الخيرة وسعيهم الدائم على الحفاظ على استقرار المنطقة وتوفير الأمن للسكان في وجه كل من يحاول المساس بأمن شمال وشرق سوريا".

(ع ص/ س ر)

ANHA