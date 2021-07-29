​​​​​​​شيوخ ووجهاء الحسكة: سنساند قوى الأمن الداخلي في حملتها لاستتاب الأمن والسلام في المنطقة

وتجمع، اليوم، العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الحسكة وريفها في مكتب علاقات العشائر التابع لقوى الأمن الداخلي بالمدينة، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، للتأكيد على مساندتهم للحملة التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي للقضاء على عمليات السرقة والسطو المسلح والترويج للمواد المخدرة والأسلحة والاتجار بها.

وقرئ البيان من قبل رئيس قبيلة الجبور فواز الزوبع، وقال فيه: "نحن شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الحسكة وريفها، نظراً لما تمر به منطقتنا في مدينة الحسكة وريفها من أعمال تخل بأمن وسلامة أهلنا من عمليات السرقة وجرائم القتل والسطو المسلح والتجارة والترويج للمواد المخدرة والأسلحة، قمنا بالتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي للحدّ من انتشار هذه الأعمال المنافية لأخلاق وعادات مجتمعنا والقضاء عليها".

وتابع البيان: " وعلى هذا الأساس بدأت قوى الأمن الداخلي بحملة واسعة تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على عدد منهم وستستمر الحملة لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه الأعمال".

وشكر شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة قوى الأمن الداخلي "العين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين ولتلبيتهم لمطلبهم"، وختموا البيان بالقول: " وبدورنا نساند ونقدم يد العون لقوى الأمن الداخلي في عملياتها التي تهدف إلى استتباب الأمن والسلام في المنطقة".

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ANHA