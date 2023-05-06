​​​​​​​شيوخ ووجهاء العشائر: مبادرة الإدارة الذاتية هي الحل الوحيد للسوريين

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم، اجتماعاً لبحث التطورات السياسية في المنطقة والمبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لحل الأزمة السورية.

وحضر الاجتماع شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية تل حميس (وجية عشيرة شمر، الشيخ فواز الوتيد، القاضي في الأمور العشائرية في قبيلة طي الشيخ إدريس الثلاج، وشيخ عشيرة اليسار الشيخ حسين الحمرين، شيخ عشيرة البو سالم الشيخ صالح محمد الدشوان) والرئيس المشترك للحزب في تل حميس غالب السعدون وإداري حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو وأعضاء الحزب، وذلك في مبنى الحزب الواقع شرق الناحية.

وفي مستهل الاجتماع تطرق الإداري في مكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، لقمان عبد لله إلى آخر التطورات السياسية التي تمر بها شمال وشرق سوريا وسوريا، وأكد ما تقوم به دولة الاحتلال التركي اليوم من شن هجمات وحروب واستيطان على الأراضي السورية ومحاربتها على الدوام إرادة الشعوب الساعية للحرية، هدفها إعادة العثمانية".

وشدد "عدم إشراك بعض الأطراف السورية في مبادرات الحل هو سبب استمرار الأزمات؛ لذا يجب أن يكون الحوار سوري سوري وعلى حكومة دمشق قبول بنود المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية".

بدوره، أشاد وجيه عشيرة شمر، فواز الوتيد، بمبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، وأكد أنها "حل لجميع السوريين".

(م ح/آ)

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