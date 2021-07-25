​​​​​​​شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور يجددون التزامهم بدعم جهود قسد في توطيد الأمن

واجتمع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر ريف دير الزور الشرقي مع قيادات من مجلس دير الزور العسكري استجابة لدعوة وجهها المجلس للوجهاء.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مدينة هجين شيوخ ووجهاء ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى أعضاء المجالس المحلية، وقيادات من مجلس دير الزور العسكري.

وبحث المجتمعون خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والواقع الخدمي، كما ناقشوا قضايا تتعلق بتأمين مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في وقت تحبس فيه دولة الاحتلال التركي قسماً كبيراً من مياه نهر الفرات الذي يمر من دير لزور.

وأكد شيوخ ووجهاء ريف دير الزور الشرقي وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

الرئيس المشترك للمجلس المدني في المنطقة الشرقية لدير الزور، محمد العميري، أكد لوكالتنا أن هناك "تنسيق كبير وعالي المستوى بين قوات سوريا الديمقراطية والمجالس المحلية في المنطقة".

وأضاف العميري أن القيادات العسكرية أكدت أن مطالب الشعب هي مطالب مشروعة وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، وعلى ضرورة توفير الأمن والأمان والضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات في المجلس المدني في المنطقة الشرقية، خليل هنداوي الصالح، أن وجهاء وشيوخ عشائر دير الزور أكدوا "وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتقديم الخدمات اللازمة لأهلنا في دير الزور".

أما وجيه عشيرة الداوود في الباغوز ذيب خليف داوود، فنوّه أيضاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الأمني في دير الزور، وأكد "وقوف وجهاء وشيوخ العشائر جنباً الى جنب مع قوات سوريا الديموقراطية ودعمها والسير على نهج الشهداء. آملين في الوصول إلى الحياة الحرة الكريمة والتعايش المشترك".

كما نوّه الداوود إلى ضرورة التعاون والتكاتف بين المجالس المدنية والعسكرية بهدف توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، وبارك التفاهم والشفافية في الحوار.

(ث ع/ك)

ANHA