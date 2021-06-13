​​​​​​​شيوخ عشائر منبج: لن تنجح الجهات الخارجيّة في ضرب استقرار وأمن مدينتنا

وعقدت اليوم، الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج اجتماعاً جماهيرياً ضمّ جميع فئات المجتمع من شيوخ ووجهاء عشائر منبج والأهالي لمناقشة الأحداث الأخيرة التي حدثت في المدينة.

وحول هذا الموضوع تحدّث لوكالتنا عدد من شيوخ ووجهاء عشائر منبج، ومنهم وجيه عشيرة البوبنا فاروق الماشي وقال بأنّه: "تمّ في هذا الاجتماع الجماهيري تسليط الضوء على مطالب أهلنا في منبج".

مضيفاً: "عندما خرج الأهالي في منبج، وكانت لهم مطالب شرعية ومحقّة تخصّ قانون واجب الدفاع الذاتي، قامت جهات خارجية باستغلال هذه المطالب، فحوّلتها إلى نزاعات وخلافات بين الشعب والإدارة".

وتابع الماشي: " الإدارة في منبج أخذت على عاتقها تحقيق جميع مطالب شعبها، لكن ما حدث في منبج كان فتنة بثّت من قبل جهات خارجية تريد النيل من هذه الإدارة وعزيمة الشّعوب واستهداف الأمن والاستقرار".

وحثّ وجيه عشيرة البوبنا فاروق الماشي في ختام حديثه الأهالي في منبج على تدارك الفتنة وعدم الانجرار وراء المتربّصين بأمن واستقرار مدينتهم منبج.

ومن جانبه قال فهد الشلاش أحد وجهاء عشيرة البني سعيد في منبج: "إنّ هذا الاجتماع الجماهيريّ جاء لحلّ الأحداث التي جرت في المدينة في الآونة الأخيرة والاستماع لمطالب الأهالي".

ونوّه الشلاش قائلاً: "لقد تم تشكيل لجنة من قبل إدارة منبج للاجتماع مع اللّجان العشائرية لنقل مطالب الأهالي للإدارة".

واختتم الشلاش حديثه بالقول: "نحن شيوخ العشائر في منبج على تواصل دائم مع الإدارة في منبج لحلّ جميع القضايا التي تهمّ المصلحة العامة".

(إ)

ANHA