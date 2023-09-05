​​​​​​​شيوخ عشائر الرقة: على أبناء دير الزور عدم السماح للمخربين بتهديد أمن المنطقة

تجمّع اليوم، شيوخ ووجهاء عشائر من الرقة أمام مجلس بلدة حزيمة، في الريف الشمالي للمدينة، للإدلاء ببيان قرئ من قبل وجيه عشيرة طي، الشيخ علي الطائي، قيموا عبره ما تشهده عملية "تعزيز الأمن"، ودور قسد في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وقال البيان: "نوجّه نداء إلى أبناء عشائر دير الزور الشرفاء بألا يسمحوا للمخربين بالعبث بأمن وأمان منطقة الإدارة الذاتية وتدخّل الطامعين في تخريب مناطقنا في شمال وشرق سوريا، فنحن أبناء شمال وشرق سوريا بكامل أطيافها؛ العرب والكرد والسريان والشركس، كلها في خندق واحد".

وأضاف البيان: "لذلك نوجّه النداء إلى كل شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر الشرفاء لعدم الانجرار وراء الجهة الطامعة في تخريب المنطقة، ووراء المخططات الخارجية والإعلام المعادي، ومن هنا ندعوكم للوقوف بصف قوات سوريا الديمقراطية جنباً إلى جنب لأنهم هم أبناؤنا".

وأشار البيان إلى أن "القضية التي تسعى لها قواتنا هي محاربة المخدرات ومحاربة الفساد ومحاربة داعش ومحاربة المخططات الخارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية واستخدامها ذوي النفوس الضعيفة من أبناء المنطقة، الذين يستخدمون نفوذهم لمكاسب شخصية ونشر الفوضى والفساد والاتجار في المخدرات".

ونوّه البيان أنه بعد نجاح الإدارة الذاتية في القضاء على الإرهاب تسعى الدول إلى ضرب الأمن في المنطقة والدفع لعدم الاستقرار.

وأدان البيان في ختامه: "الهجمات التركية على مناطقنا في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، بتوجيه مرتزقتها للهجوم على المناطق الآمنة في الريف الشمالي ونهيب بقواتنا قوات سوريا الديمقراطية، القيام بواجبها وحماية مكتسباتها التي حققها شهداؤنا والحفاظ على سلامة الأهالي ومحاربة كل طامع في مناطقنا، والنصر لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية".

(م خ/خ)

ANHA