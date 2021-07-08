​​​​​​​شيوخ العشائر في الرقة يستنكرون جريمة قتل فتاة الحسكة ويطالبون بأشد العقوبات بحق مرتكبيها

وارتكبت بحق الفتاة القاصر عيدة جريمة قتل صنّفها أهالي وشيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا كأبشع جريمة في المنطقة، التي تم توثيقها عبر فيديو صوره أحد المشاركين بالجريمة، مما سبب استياءً شعبياً كبيراً.

فعاليات شعبية واجتماعية ودينية ندّدت بالجريمة وطالبت الجهات المعنية بتقديم مرتكبيها للقضاء.

شيخ عشيرة العلي رمضان الرحال قال إن ما حدث في مدينة الحسكة "أمر شائن يخص القتلة والمجرمين الذين أقدموا على قتل الطفلة القاصر وهذا الفعل الشائن لم يرد في أي دين من الأديان ولم يسمح أي دين بقتل الإنسان بدون حق".

وأكد رمضان الرحال "إن ما قام به هؤلاء القتلة خارج عن الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي وكافة الأديان، وأضاف "ما هو ذنب هذه الطفلة كي تقتل بهذه الطريقة الشنيعة، جريمتها لأنها لم تقبل الزواج من ابن عمها".

وبّين الرحال "الدين الإسلامي قال لا إكراه في الزواج أي لا يجوز إجبار الفتاة على قبول الزواج وذلك عندما تكون بالغة فما بال الطفلة القاصر عيده التي تم اغتيالها بطريقة بشعة بحجة الشرف".

وطالب الرحال "رئاسة هيئة العدالة الاجتماعية بالوقوف على هذه الجريمة النكراء وفرض أشد عقوبة على هؤلاء المجرمين كي تكون رادعة للغير ويكونوا عبرة لكل الجهلة الذين مثلهم".

وبدوره اعتبر شيخ عشيرة الصبخة تركي السوعان إن جريمة قتل الطفلة عيدة من أبشع الجرائم في المنطقة، وتساءل "هل الشرف أن تقتل فتاة قاصر بهذه الطريقة لقد مثلتم بجثتها وأطلقتم النار عليها بطريقة وحشية وقمتم بتصويرها أين الشرف في ذلك".

وبّين تركي السوعان "تقاليدنا وأعرافنا لم ولن تسمح بهذا الفعل الدنيء الذي قام به هؤلاء المجرمين، هل قتل الطفلة حل لهذه القضية التي يسمونها قضية شرف، أين الشرف في هذه القضية كان عليهم أن يحلّو الموضوع بالتراضي، الفتاة لم ترتكب أي فعل سيء يستحق القتل ولا يوجد أي شيء يبيح لك أن تقتل أي أنسان".

واختتم تركي السوعان حديثه بالقول "إن هذا الفعل الدنيء يجب أن يتم محاسبة فاعلية والحكم عليهم بأقسى الأحكام وعلى هيئة العدالة الاجتماعية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن تتابع هذا الموضوع بالشكل المطلوب".

(ك)

ANHA