​​​​​​​شيخ شمو: شنكال وروج آفا جزء واحد

أثارت هجمات دولة الاحتلال التركي على المواقع الحيوية والمرافق الخدمية ومحطات الطاقة في شمال وشرق سوريا استياءً وغضباً واسعاً، ويعتبر المجتمع الإيزيدي الذي وصل إلى الخلاص والتحرّر من الفرمان عام 2014 بمؤازرة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وأهالي روج آفا، أن الهجمات التي تطال روج آفا هي بمثابة هجماتٍ على المجتمع الإيزيدي.

وتحدّث شيخ شمو، وهو أحد أبرز شخصيات شنكال، عن سبب هذه الهجمات قائلاً: "لقد وضعت عائلة البرزاني باشور كردستان تحت سيطرة الدولة التركيّة وأردوغان، لكنّ روج آفاي كردستان وقوات سوريا الديمقراطية تمثّلان إرادة الشعب، ولهذا تسعى الدولة التركيّة إلى السيطرة على روج آفاي كردستان أيضاً وإخضاعها لحكمه، وهي تدّعي منذ قرن أنها أراضٍ عثمانية، لذا تريد الاستيلاء عليها".

"يعلم العالم أجمع من هو الإرهابي"

وعلّق شيخ شمو على كلمة "الإرهاب" التي تصف بها دولة الاحتلال التركي حركة التحرّر الكردستانية، وقال: "يعلم العالم أجمع من هو الإرهابي، إن الإرهابي وعدو الإنسانية هو من يهاجم بالقذائف والأسلحة الكيماوية. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى وضع حدّ لهجمات أردوغان، فلماذا تلتزم المنظمات الدولية والدول القوية الصمت حيال هذه الهجمات؟".

وذكّر شيخ شمو بهجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال وقال: "أتقع شنكال على الحدود التركية، ولهذا تهاجمها؟ لكنّ الشعب الكردي لن يلتزم الصمت حيال هجماتهم بعد الآن، لن يستطيع أحدٌ أن يتاجر بحقوقنا وأرضنا ووطننا بعد الآن".

"إنّنا مستعدّون للدفاع عن روج آفا"

وأشار شيخ شمو إلى أنهم كمجتمعٍ إيزيدي، يعتبرون أنفسهم مدينين لقوات سوريا الديمقراطية وأهالي روج آفاي كردستان، وأعرب عن تضامن شنكال مع المقاومة الشعبية، وقال: "إنّنا مدينون لقوات سوريا الديمقراطية التي هزمت داعش بإرادتها القوية، فقد حرّر مقاتلوها الآلاف من أمهاتنا وأخواتنا بدمائهم، ولن نكون آمنين ومستقرّين إن هاجموا روج آفا حتى لو لم يهاجموا شنكال، لذا نعتبر هذه الهجمات خطرةً على شنكال أيضاً، فروج آفا وقوات سوريا الديمقراطية يمثّلان الداعم الأقوى لنا، ولا فرق بين شنكال وروج آفاي كردستان، ونحن جميعاً مستعدّون للدفاع عن روج آفا، نحن وروج آفا واحد ولا يمكن لأحدٍ أن يفرّقنا، وإرادة شنكال وروج آفا أكبر من مخططاتهم القذرة".

ودعا شيخ شمو الشعب الكردستاني بأسره إلى الوحدة والتضامن في مواجهة الهجمات.

(ر)