​​​​​​​شيخ من رابطة آل البيت مخاطباً أردوغان: من يهدم المساجد ليس مؤمناً

استنكر الشيخ عدنان عليوي من رابطة آل البيت في منطقة الطبقة إقدام جيش الاحتلال التركي على هدم المساجد وأماكن العبادة خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا. وقال إن الله خلق الخليقة وأمرهم أن يكونوا متحابين، وأن يعيشوا بمحبة وسلام، وخاصةً مع الجوار، وقال: "الرسول الكريم أمرنا أن نتعامل برحمة مع الجميع، حتى الذين هم خارج الدين الإسلامي. رسول الله يقول (من آذى ذمياً فقد آذاني).

إنّ ما يقوم به جيش الاحتلال التركي ظلم

وأكد الشيخ عدنان عليوي أن ما يقوم به جيش الاحتلال التركي ظلم، وقال: "الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القُدسي (وجعلته بينكم محرماً). ونجد الآن أنّ هذا الطاغية، هذا الرئيس المتغطرس. أظهر ظلمه على عباد الله، ليس في مناطق شمال وشرق سوريا، إنما امتد إلى بلاد عربية أخرى. حيث بعث جيوشه وزبانيته ليقتلوا ويسرقوا ويغتصبوا، ويفعلوا الفواحش. وهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ولكتاب الله وسنة النبي محمد".

الشيخ عليوي أوضح أن الجرائم التي يرتكبها أردوغان وجيشه هو الخروج عن منطق الإسلام، وقال: "يدعون الإسلام، ويدعون أنهم من أمة الحبيب محمد. ولكن هذه الأفعال لا تطابق أفعال النبي محمد". وأدان جرائم الاحتلال التركي.

وأشار عليوي إلى أن الاحتلال التركي يهدف إلى إبادة شعوب المنطقة، وقال: "مؤخراً تم استهداف مدينة كوباني بالمسيّرات، ويفتخرون بأنهم ثالث دولة في العالم في صناعة هذه المسيّرات. تم قصف المدينة وقتلوا عدداً من الأشخاص بهذه المسيّرات، وكان من بينهم طفل لم يتجاوز عمره 6 أعوام، قد بترت ساقه. وهذا سُيسألون عنه أمام الله سبحان وتعالى".

وأدان الشيخ عدنان عليوي استهداف دور العبادة والمساجد من قبل دولة الاحتلال التركي. حيث تعرضت مساجد ناحيتي زركان وتل تمر، للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في الـ 30 من كانون الأول 2021، بالتزامن مع أداء أهالي زركان لصلاة المغرب في المسجد الكبير، ما أدى إلى إصابة أحد المصلين، وإلحاق أضرار جسيمة بتلك المساجد.

واستشهد عليوي بحديث النبي محمد يقول (من بنى مسجداً لله بنى الله له قصراً في الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب)". وقال: "فكيف حال من يدعي الإسلام ويدعي اتباع الشرائع الإسلامية وقيام دولة إسلامية كبيرة يقوم بقصف المساجد ويهدم بيوت الله تعالى والتي يذكر فيها اسمه ويرفع فيها الأذان".

’ أنت تهدم المساجد ليس لك مكان في الجنة‘

الشيخ عدنان عليوي من رابطة آل البيت في منطقة الطبقة توجه برسالة إلى أهل "العمائم والمنابر والعلم" في تركيا، والذين يطبلون لسياسات أردوغان العدوانية وجرائمهم بحق شعوب المنطقة، وقال: "ألا تنظرون إلى الأطفال المشردين، إلى الجرحى، إلى الحيوانات والزروع التي ماتت من العطش نتيجة حبس المياه، أنتم أفتيتم بهذا الباب. ألا ترون بيوت الله تهدم ".

(ك)

ANHA