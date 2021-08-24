​​​​​​​شيخ عشيرة السبخة: هناك تآمر دولي على المنطقة وكلنا مستعدون للتضحية دفاعاً عن المنطقة

كثّف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الايام الماضية هجماتهم الوحشية ضد مناطق شمال وشرق سوريا والتي طالت خلالها المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء، وسط صمت دولي.

وأوضح شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان أن ما تقوم به تركيا ومرتزقتها من انتهاكات بحق شعوب شمال وشرق سوريا "هدفه ضرب مشروع الادارة الذاتية وتوسيع احتلالها على حساب الأرض السورية".

ولفت السوعان إلى تآمر دولي ضد شمال وشرق سوريا" هذا القصف على مناطقنا هو تآمر دولي من أي طرف كان من روسيا وتركيا والنظام السوري،, ونحن نقول لتركيا لا نريد الحرب ولكننا جاهزون للدفاع عن هذه الأرض".

وأكد شيخ عشيرة السبخة أن قوات وسوريا الديمقراطية "تمثل جميع مكونات المنطقة"، مضيفاً " ونحن أبناء العشائر والمكونات الأخرى ضمن قواتنا سنقف في وجه الطامع التركي".

وعن دور روسيا، قال السوعان "لا نستطيع القول أن روسيا ضامن بل اعتبرها خائن روسي ومتآمر على الشعب السوري، يوجد لهم هدف وهو دعم النظام السوري والعمل لصالح هذا النظام الذي ترك هذه الارض من 10سنوات للإرهاب".

وعن التكاتف بين مكونات المنطقة قال الشيخ السوعان "إننا في مناطق شمال وشرق مكون واحد ولا يوجد فرق بين العربي والكردي والسرياني وتكاتفنا مهم للمقاومة"، وأضاف" جميع المكونات في المنطقة شهداء أحياء لحماية هذه الأرض".

وفي الختام أكد السوعان أن شعوب شمال وشرق سوريا أصبحت "واعية لهذه المؤامرات التي تحاك على الشعب السوري، وكل فرد اليوم من مجتمعنا مستعد ليضحي بروحه من أجل الدفاع عن هذه الأرض".

(م)

ANHA