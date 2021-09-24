​​​​​​​شيخ عشيرة السبخة :الهجرة مؤامرة والبلد أولى بالطاقات الشابّة لإعادة بنائه

ونوّه محمد تركي السوعان "إلى سعي بعض الأطراف الدولية والإقليمية خاصة تركيا وإيران، لخلق ضغط اقتصادي وفراغ سياسي لا يبشّر بمستقبل واضح للمنطقة، مما زاد في وتيرة الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل، كما يعتقد من يفكر بالهجرة أو هاجر بالفعل".

وشدد السوعان، على أن ما يحصل هو مؤامرة على مناطق شمال وشرق سورية، لإفراغ الطاقات الشابّة والعقول منها، في محاولة لإفشال مشروع الإدارة الذاتية.

كما سلّط السوعان الضوء على عشرات حوادث القتل والتنكيل، التي تطال الشباب من قبل حرس الحدود التركي (الجندرما)، موجّهاً رسالة للشباب بعدم الانجرار خلف وسائل الحرب الخاصة الموجّهة إليهم، وأن من يهاجر لن ينلْ إلّا الذلّ والهوان، وبلدهم أولى بطاقاتهم لإعادة بنائها ورسم مستقبلها.

(مـ)

ANHA