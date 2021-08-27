​​​​​​​شيخ عشيرة البو خميس: علينا أن نستعد لمواجهة تركيا بقوتنا الذاتية

أثار التصعيد الأخير لجيش الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك المواقف السلبية للقوى الدولية، استياء الأوساط الشعبية والاجتماعية في مناطق شمال وشرق سوريا.

شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد، قال "إن الهجوم التركي الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا، واستخدامه للأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة واعتدائه على المدنيين بكل وحشية، هو محاولة لإجبار السكان على ترك منازلهم وتطبيق سياسة التغيير الديمغرافي في المنطقة".

وأضاف الراشد "إنه اعتداء لاأخلاقي وأمر مثير للغضب في مجمل المناطق السورية"، وأعرب عن استيائه من "الصمت الفاضح" للضامن الروسي.

وأكد الراشد على ضرورة أن تعتمد شعوب شمال وشرق سوريا على قوتها الذاتية، وقال "يجب على مكونات شمال وشرق سوريا في هذه الفترة المفصلية، ألا تعتمد على أي قوة خارجية لتثبيت السلم والأمن في مناطقها؛ بل عليها تعزيز جبهتها الداخلية من خلال تكاتف جميع المكونات وتمتين الشراكة فيما بينها".

وتابع الراشد "ويجب أن تتحمّل كل فئة من فئات الشعب مسؤولياتها تجاه ما يجري، للوقوف صفًّا واحدًّا والتصدي لعدوان الاحتلال التركي، وعدم السماح له بالتطاول على أراضيها، وأن نعبر بمناطقنا إلى بر الأمان وأن نحافظ على حرياتنا ومكتسباتنا".

ووجه شيخ عشيرة البو خميس نداء لشعب شمال وشرق سوريا وقال "يجب علينا جميعًا أن نستعد ونتحد لمواجهة الاحتلال التركي الفاشي، الذي يهدف لاستباحة التراب السوري".

وناشد حسين الراشد المجتمع الدولي والدول العربية أداء مسؤولياتهم لإيجاد حل مناسب ووقف العدوان التركي على شمال وشرق سوريا وعلى كافة الأراضي السورية.

(ع ص/ك)

ANHA