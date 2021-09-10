​​​​​​​صحيفة: توقعات بقرار غربي اليوم لتحميل طهران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا

ويلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي، اليوم الجمعة، بدبلوماسيين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في باريس قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد يوم الاثنين، والذي كان اتهم في تقرير سابق الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، جعلت "من المستحيل على المفتشين الإشراف على البرنامج النووي الإيراني" بحسب ما أفادته صحيفة "الغارديان The Guardian" البريطانية.

وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن أي اقتراح من هذا القبيل أو إشارة عنه إلى مجلس الأمن الدولي، يمكن أن يؤخر أو يمنع إيران من العودة إلى المحادثات في فيينا.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم الأربعاء: "إن أي تحرك غير بناء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعطل أيضاً عملية فيينا التفاوضية".

وسيؤدي الامتثال المتبادل إلى رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران والإفراج المحتمل عن السجناء السياسيين.

وقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق هذا الأسبوع عن "قلق متزايد من أن القضايا المتعلقة بالمواقع غير المعلن عنها لا تزال دون حل وأن إيران بحاجة إلى حلها في أقرب وقت ممكن".

كما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ وصلت إلى 84.3 كيلوغرام من 62.3 كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر.

(د ع)