​​​​​​​صحيفة: نتنياهو يخضع للمحاكمة غدًا الإثنين

من المقرّر أن تبدأ، يوم غد الإثنين، مرحلة "الإثبات" لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"تهم الفساد الموجّهة إليه، بعد أن تمّ تأجيلها عدّة مرات في الأسابيع الأخيرة، بسبب أزمة فيروس كورونا واعتباراتٍ أخرى في البلاد"، وفق ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.
العالم والشرق الأوسط 2021-04-04T12:41:00 غزّة

ونقلت صحيفة "هآرتس": "أنّ المحاكمة ستجري أمام محكمة القدس المركزية، وستبدأ الجلسة بحضور نتنياهو بعد أن ألزمته النيابة والمحكمة بحضور أول جلسة، مع السماح له بعدم البقاء لاحقًا في القاعة".

وقالت: إنّه "سيتم البدء بشاهد الإثبات الرئيس في الملف 4000 المتعلّق بشبهات أنّ نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام 2014 - 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مالك موقع "واللا" الإخباري، وشركة بيزك، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولأسرته، ومهاجمة خصومه السياسيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدّم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم.

ولفتت إلى أنّ نتنياهو، نفى في الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت في شهر شباط /فبراير الماضي، التّهم الموجّهة إليه وغادر المحكمة.

(ع م)


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