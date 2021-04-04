​​​​​​​صحيفة: نتنياهو يخضع للمحاكمة غدًا الإثنين

ونقلت صحيفة "هآرتس": "أنّ المحاكمة ستجري أمام محكمة القدس المركزية، وستبدأ الجلسة بحضور نتنياهو بعد أن ألزمته النيابة والمحكمة بحضور أول جلسة، مع السماح له بعدم البقاء لاحقًا في القاعة".

وقالت: إنّه "سيتم البدء بشاهد الإثبات الرئيس في الملف 4000 المتعلّق بشبهات أنّ نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام 2014 - 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مالك موقع "واللا" الإخباري، وشركة بيزك، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولأسرته، ومهاجمة خصومه السياسيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدّم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم.

ولفتت إلى أنّ نتنياهو، نفى في الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت في شهر شباط /فبراير الماضي، التّهم الموجّهة إليه وغادر المحكمة.

(ع م)