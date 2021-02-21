​​​​​​​صحيفة: مصر تضغط لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن هناك ضغوط باتجاه إجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفةً: "إن مصر توجهت إلى إسرائيل، وطلبت منها تقديم تنازلات لحركة حماس، في موضوع صفقة تبادل الأسرى".

وبحسب الصحيفة، فإن مصر تعتبر نموذج صفقة التبادل الأخيرة بين إسرائيل وسوريا أساسًا لمباحثات صفقة بين إسرائيل وحماس.

ولفتت، الى أنه قد يتم تطبيق نموذج صفقة التبادل الأخيرة مع سوريا، بحيث يتم الدمج بين قضيتي الإفراج عن الأسرى، وتوفير لقاحات فيروس كورونا لقطاع غزة.

ولدى حركة حماس في قطاع غزة أربعة أسرى إسرائيليين، وتشترط حماس للإفراج عنهم إتمام صفقة إفراج ضخمة، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما حصل عام 2011، لكن إسرائيل تحاول تلافي تكرار سيناريو صفقة "جلعاد شاليط".

(ع م)