​​​​​​​صحيفة: ما جرى في درعا يؤكد أن حكومة دمشق لم تحل مشاكلها الوجودية الأساسية

وذكرت تقارير أن القوات الروسية دخلت معقل المسلحين الأخير جنوب سوريا (درعا)، حيث استعادت قوات حكومة دمشق هذه المنطقة صيف 2018، بعد سبع سنوات من الحرب.

ومع ذلك، فإن التوترات المتأججة بين الأطراف منذ عام 2018، فضلًا عن حقيقة أن الحكومة السورية ضعيفة ويجب عليها الاعتماد على المسلحين السابقين لتأمين المنطقة، يعني أن السيطرة على درعا كانت ضعيفة، بحسب صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

درعا هي المكان الذي انطلقت منه شرارة الثورة السورية عام 2011، وكانت بمثابة رمز للمقاومة. وكان تمرد جنوب سوريا دائمًا أكثر اعتدالًا من المتطرفين الذين ظهروا في إدلب والرقة (داعش)، كما أنها لم تحصل على دعم مالي أجنبي كبير.

وساعد الدعم الروسي والإيراني لدمشق في استعادة مساحات شاسعة من البلاد بحلول نهاية عام 2018، بعد أن كانت خسرتها.

وتظهر حقيقة تورط درعا مرة أخرى في تمرد هذا الصيف أن حكومة دمشق لم تحل مشاكلها الوجودية الأساسية، حيث لا تزال أدوار إيران وحزب الله وروسيا هي الأهم.

والآن، يبدو أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشير إلى أن الشرطة العسكرية الروسية ستقوم بدوريات في مناطق معينة، بما في ذلك درعا. جاء في تقرير لرويترز أن "آخر معقل للمعارضة في جنوب غرب سوريا بموجب اتفاق أوقف هجوم الحكومة المدعومة من إيران لاستعادة مسقط رأس الانتفاضة الشعبية عام 2011".

من الذي توسط في الصفقة؟

وبحسب التقرير؛ فإن الجنرالات العسكريين الروس هم من توسطوا في هذه الصفقة. جاء ذلك بعد قصف من قبل قوات النخبة التابعة للفرقة الرابعة في حكومة دمشق.

وحقيقة أن المسلحين المحليين صمدوا لمدة شهرين دون تغطية إعلامية عمليًّا، يسلط الضوء على كيف أن حكومة قادرة على فعل ما تشاء؛ لأن الغرب لم يعد لديه أي مصلحة في سوريا. لقد غادرت الولايات المتحدة أفغانستان ووعدت بأنها لن تقوم بأي تدخل عسكري. ويشير هذا إلى حكومة دمشق بإمكانها سحق المسلحين أينما كانوا وأن الأنظمة الشمولية والسلطوية يمكنها دائمًا استخدام القوة.

وعلى الرغم من حديث إدارة بايدن عن "حقوق الإنسان" عندما تولت السلطة، فإن عدم الاهتمام بجنوب سوريا وتعقبها يظهر أن هناك القليل من حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لرويترز؛ "رفعت القوات الروسية العلمين الروسي والسوري داخل منطقة درعا البلد، حيث اندلعت أول احتجاجات سلمية ضد حكم عائلة الأسد عام ،2011 قبل أن تهاجم قوات الأمن وتتحول الاضطرابات إلى حرب أهلية". وبموجب الاتفاق؛ بدأ المسلحون المحليون في تسليم أسلحتهم الخفيفة بناءً على تأكيدات بأن الشرطة العسكرية الروسية ستحتفظ بدوريات ونقاط تفتيش لمنع المجموعات المدعومة من إيران من الدخول، مما يمنع الأعمال الانتقامية، حسبما قال مفاوضون.

دور إيران هنا حساس

وعارضت إسرائيل التمركز الإيراني جنوب سوريا، وكانت هناك توترات مع محاولات حزب الله المتكررة للتسلل بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وفي عام 2018، أرسل حزب الله "طائرة بدون طيار" إلى جنوب سوريا بالقرب من مرتفعات الجولان لتهديد إسرائيل. على مر السنين، نفذت إسرائيل غارات جوية للحد من ترسخ إيران في سوريا. ومع ذلك، لا تزال مخالب إيران تنمو. على الرغم من أن إيران ربما قد قللت من بعض قوات الحرس الثوري الإيراني، إلا أنها تواصل إرسال ذخائر متقدمة موجهة بدقة إلى حزب الله، فضلًا عن امتلاكها لقواعد بطائرات بدون طيار في سوريا. في أيار، حلقت طائرة بدون طيار إيرانية في المجال الجوي الإسرائيلي وتم إسقاطها. كما تم إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية في شباط 2018.

على مدى السنوات القليلة الماضية، حذرت التقارير من أن إيران ستبقى على بعد 40 إلى 60 كم من الحدود الإسرائيلية. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان ذلك قد حدث، وتشير رويترز إلى أنه "بموجب اتفاق أبرمته روسيا آنذاك، سلم مسلحو درعا المدعومون من الغرب أسلحة ثقيلة لكن سُمح لهم بمواصلة إدارتهم لدرعا البلد. كما وعدت موسكو إسرائيل والولايات المتحدة في 2018 بأنها ستمنع المجموعات المدعومة من إيران من توسيع نفوذها في المنطقة الحدودية الحساسة".

(م ش)