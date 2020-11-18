​​​​​​​صحيفة: لقاء قريب بين بايدن ونتنياهو

وجرى، مساء أمس، اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "إن هذه المحادثة الأولى بين نتنياهو وبايدن بعد أسبوعين من الانتخابات الأميركية، وبعد نصف ساعة فقط من المحادثة التي استمرت مدة 15 دقيقة بين بايدن، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين".

واستمرت المحادثة بين نتنياهو وبايدن 20 دقيقة، ووصفها نتنياهو بأنها كانت دافئة جدًّا، وأن الرئيس الأميركي المنتخب أكد التزامه العميق تجاه إسرائيل وأمنها.

وقال نتنياهو لبايدن: "إن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ركيزة أساسية في أمن وسياسة إسرائيل".

واتفق الاثنان على الاجتماع في المستقبل القريب لمناقشة العديد من القضايا المطروحة، مؤكدين ضرورة مواصلة تعزيز التحالف القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودعا ريفلين، في الاتصال مع بايدن، الأخير إلى زيارة إسرائيل قائلاً: "بصفتك شخصًا قديمًا عشت في إسرائيل، فأنت تعلم أن صداقتنا تكمن في القيم التي تعلو سياسات أي حزب، ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة تحت قيادتك ستكون ملتزمة بأمن إسرائيل وازدهارها".

وأضاف: "ليس للولايات المتحدة حليف أقوى من دولة إسرائيل، لا يوجد حليف أقوى بين الشعب الأميركي وشعب إسرائيل، وليس لرئيس الولايات المتحدة صديق أعظم من رئيس إسرائيل كما أثبتنا على مر السنين، ونحن نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المنطقة مثل الاتفاق الإبراهيمي (اتفاق الإمارات والبحرين والسودان)".

(ع م)