​​​​​​​صحيفة: خمسة دول عارضت فرض عقوبات على تركيا خوفًا من استخدامها لورقة اللاجئين

وقالت صحيفة "كريك سيتي تايمز" اليونانية إن الاتحاد الأوروبي ناقش حظر أسلحة لمعاقبة تركيا على انتهاكاتها للحقوق السيادية لليونان والقبارصة في شرق البحر المتوسط، لكنه فشل في الاتفاق عليه.

وقدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الإجراء في قمة للقيادة السياسية للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وذكرت الصحيفة، أن إسبانيا وإيطاليا والمجر ومالطا وألمانيا منعت الاقتراح.

ورفضت الدول الخمس هذا الإجراء لأسباب اقتصادية ومخاوف من الهجرة غير الشرعية من تركيا، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن فرنسا والنمسا وسلوفينيا أيدت ميتسوتاكيس بينما امتنعت الدول الأعضاء المتبقية عن التصويت.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر لمناقشة العقوبات المحتملة ضد تركيا.

(م ش)