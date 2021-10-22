​​​​​​​صحيفة: إسرائيل وإيران تجريان تدريبات جوية منفصلة واسعة النطاق

مع استمرار التوترات في التصاعد بين إيران وإسرائيل، يجري البلدان مناورات جوية واسعة النطاق، بحسب تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

تشارك إسرائيل وسبع دول - ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان والولايات المتحدة - في تدريبات العلم الأزرق 2021، وهو أكبر تدريب جوي وأكثره تقدماً على الإطلاق في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تدريبات هذا العام ستركز على دمج طائرات الجيل الرابع والخامس، بما في ذلك طائرة F-35 في سيناريوهات عملياتية معقدة.

وقال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أفيف كوخافي: "هذه مناورة مهمة على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي"، مضيفاً أن "التعاون الفريد مع القوات الجوية من جميع أنحاء العالم هو تعبير عن الحالة الاستراتيجية لدولة إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي "سيركز التدريب على توسيع وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المشاركة، مع التركيز على الهجمات جو - جو وجو- أرض، بالإضافة إلى التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وسيناريوهات تشغيلية مختلفة في أرض العدو".

التدريبات التي تستغرق أسبوعين والتي تجري في صحراء النقب انطلاقا من قاعدة عوفدا الجوية تمثل المرة الأولى التي يتم فيها نشر سرب مقاتل بريطاني في إسرائيل منذ نشوء إسرائيل وكذلك المرة الأولى التي ترسل فيها الهند مقاتلة من طراز ميراج.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال عميكام نوركين "نحن نعيش في منطقة معقدة للغاية، والتهديدات التي تتعرض لها دولة إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا وإيران تتزايد. الأنشطة العملياتية على جميع الجبهات، ذات أهمية استراتيجية قصوى ولها تأثير واسع النطاق على سلاح الجو الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وفي غضون ذلك، أطلقت يوم الخميس القوات الجوية الإيرانية تدريبات أطلقت عليها "حراس ولاية سكاي 1400"، والتي تهدف إلى اختبار قدرات القوات الجوية لطهران

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، فإن التدريبات ستشهد استخدام أنظمة وأسلحة محلية ومتطورة، بما في ذلك القنابل الذكية الثقيلة وشبه الثقيلة، وجميع أنواع الليزر والصواريخ الحرارية والرادار والصواريخ والقنابل.

ونقلت وكالة برس تي في عن قائد القوات الجوية الإيرانية العميد حميد وحيدي قوله إن "التحمل بعيد المدى لطائرات سلاح الجو الإيراني خارج مجالاتها الدفاعية، وتحديد دقة القنابل والصواريخ في الضربات جو-أرض، فضلاً عن مراقبة منطقة العمليات التي سيتم اختبارها خلال التدريبات".

(م ش)