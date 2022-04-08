​​​​​​​صحيفة: إسرائيل ترفض اقتراحًا أميركيًا بشأن عقد اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين

ورفضت إسرائيل اقتراح الإدارة الأميركية استضافة اجتماع لمستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والفلسطيني في البيت الأبيض، بحسب تقرير لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

كان من المقرر أن يركز الاجتماع المقترح على سبل التنسيق الاقتصادي والأمني ​​بين إسرائيل والفلسطينيين. كان الاقتراح جزءًا من جهود واشنطن الأخيرة لدعم السلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها رام الله والخوف من أن تزداد قوة حماس في الضفة الغربية.

وبموجب الخطة الأميركية، كان من المقرر أن يستضيف الاجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وسيمثل رئيس مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، إسرائيل، أما هوية المندوب الفلسطيني لم يتم تحديدها بعد. كما كان من المقرر أن يشارك رئيسا المخابرات المصرية والأردنية، عباس كامل وأحمد حسني.

لكن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية مؤخرًا أنها لن تحضر مثل هذا الاجتماع.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في العام الماضي، تولى وزير الدفاع بيني غانتس زمام المبادرة في الاتصالات مع القيادة الفلسطينية، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية. قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت مرارًا منذ توليه منصبه إنه يرفض الدخول في محادثات دبلوماسية مع الفلسطينيين أو لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، لم يذكر حتى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار في محادثات خاصة في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة تقف بحزم في رفضها إجراء محادثات دبلوماسية مع الفلسطينيين؛ لأن الأطراف المكونة لها منقسمة للغاية بشأن هذه القضية. وبدلًا من ذلك، ستواصل التركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية.

(م ش)