​​​​​​​صحيفة: إسرائيل ستصادق على اتفاقية خط أنابيب الغاز لأوروبا يوم الأحد

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادرٍ مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، يوم الأحد القادم.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينيتز قد وقع على اتفاقية بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا بشأن دعم المشروع والترويج له في عام 2017، فيما وافق الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019، على الاتفاقية.

وستكون الموافقة على اتفاقية "إيست ميد" بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا قرارًا نهائيًا بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل.

وذكرت الصحيفة، أن تركيز المشروع ينصب على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 1900 كيلومتر (منها حوالي 550 كيلومترًا من الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر)، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا.

وأوضحت أن خط الأنابيب سيسمح لربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وذكرت الصحيفة أن الفحص الأولي للمشروع أوضح أن له جدوى فنية واقتصادية وتجارية، ويجري حالياً فحص متعمق للطريق البري والبحري لخط الأنابيب، وتم إجراء مسح بحري مفصل وتم الحصول على الموافقات المطلوبة. والهدف هو الوصول إلى قرار نهائي في غضون عامين وإكمال بناء خط الأنابيب بحلول عام 2025.

وبموجب الاتفاقية، تتعهد الدول بالتعاون من أجل التمكن من تأسيسها، كما اتفقت الدول على أنه سيكون من الممكن إضافة دول أخرى إلى المشروع، بموافقة جميع الدول المؤسسة.

وسيكون الخط البالغ طوله 2000 كيلومتر قادراً على نقل بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "اي جي بي".

ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد علقت على الاتفاقية بعد القمة الثلاثية التي عقدت في أثينا، بين قبرص واليونان وإسرائيل، وقالت: إن "مشروع خط الغاز في أثينا خطوة أخرى غير مجدية تحاول تهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص بالمنطقة".

ويشير مراقبون إلى أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المشروع، خطوة متقدمة في السجال الواقع بين تركيا من جهة وإسرائيل وقبرص واليونان من جهةٍ أخرى.

(ع م)