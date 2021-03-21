​​​​​​​صحيفة: إسرائيل بحاجة إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة إيران

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التفاوض مع إيران، عبر العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي قد يتحسن بعد مفاوضات مستقبلية، تشمل رقابة صارمة على برنامجها النووي.

وفي هذا الصدد، قال المحلل في الأمن القومي الإسرائيلي، إيهود عيلام، خلال مقال له نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن ردع إيران سيكون مطلوبًا سواء نجحت الولايات المتحدة في إعادة إيران إلى الاتفاق أم لم تنجح.

وأضاف: "يجب أن يكون الردع المستند إلى تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل جزءًا من الجهود المبذولة، للتأكد من أن إيران لا تحاول إنتاج سلاح نووي".

ويعتقد عيلام أن إسرائيل قد تساعد في هذا الردع، "خاصة وأن الولايات المتحدة تريد تقليص التزاماتها في الشرق الأوسط، بطريقة ما، يمكن لإسرائيل أن تحل محل الولايات المتحدة في ردع إيران، وسيجعل الأمر أسهل بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا"، مضيفًا "إن إسرائيل بحاجة إلى الترسانة اللازمة لردع إيران".

وأشار عيلام إلى أنه في أواخر 2020، كان هناك مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي يهدف إلى تزويد إسرائيل بقنبلة من طراز MOP، وهي قنبلة عملاقة خارقة للتحصينات قادرة على تدمير المواقع النووية الإيرانية شديدة الحماية.

وتابع: "تحتاج إسرائيل أيضًا إلى قاذفات من طراز بي-52 لحمل تلك القنبلة الضخمة. إن معرفة قدرة إسرائيل على تدمير مواقعها النووية سوف يردع إيران عن محاولة إنتاج سلاح نووي".

ويتوقع عيلام أنه في حالة إنتاج إيران سلاح نووي، "فسوف تقوم إسرائيل، بدافع اليأس، بالهجوم بترسانتها المتاحة، الأمر الذي قد لا يكفي لتدمير المواقع الإيرانية شديدة الحماية".

(ش ع)