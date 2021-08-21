​​​​​​​صحيفة: إصابات بالمتحور دلتا في المناطق التي تحتلها تركيا من سوريا

وأفاد التقرير بأن هناك تطوراً جديداً في أعداد وحالات المصابين والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمتحورات الجديدة في إدلب شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا ومرتزقتها.

وبحسب التقرير تم خلال هذا الأسبوع اكتشاف الطفرة «L452R» التي تتماشى مع المتحور «دلتا»، في عشرات العينات التي تم تحليلها، ووثّقت سبع حالات وفاة، إحداها لطفل في السابعة من عمره مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة الماضية، فيما أظهرت تحاليل «PCR» ازدياد عدد الإصابات بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا (دلتا وألفا) في محافظة إدلب ومناطق أخرى في الشمال السوري.

إلى ذلك قال التقرير إن 26.4 في المائة من أصل المسحات البالغ عددها 1242، والتي أخذت يوم الثلاثاء جاءت إيجابية، إذ ثبتت إصابة 328 شخصاً بينهم كبار بالسن، و13 حالة من العاملين في القطاع الصحي والإنساني بفيروس كورونا، و59 إصابة داخل المخيمات في منطقة آطمة ودير حسان الحدودية ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، استُقبل منها 31 حالة في المشافي المختصة بعلاج «كوفيد - 19».

وبلغ عدد المصابين الجدد بالفيروس أول من أمس 278 شخصاً في محافظة إدلب والمخيمات، ليصبح إجمالي الإصابات 28767، بينما تم تسجيل 52 حالة شفاء جديدة منها 34 في إدلب، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 23600، فيما توفي سبعة أشخاص خلال الأيام الأخيرة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 736.

هذا وكانت قد رصدت أول حالة للمتحور «دلتا» في السادس عشر من أغسطس (آب) في شمال إدلب، وسرعان ما ارتفع أعداد المصابين.

وتواجه المشافي والمراكز الطبية المختصة بـ«كورونا» أعباء ومشاكل كثيرة تتعلق باستقبال المصابين والعناية بهم، نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لذلك، من أسرّة وأجهزة إنعاش وأكسجين، أمام الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بالفيروس مقارنة بالفترات الماضية.

(ش ع)