​​​​​​​صحيفة: هدف تركيا في القوقاز هو زيادة دور روسيا

أصبحت تركيا وروسيا شريكين استراتيجيين بشكل متزايد في محاولة للعمل مع إيران وإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، هذا هو الهدف العام لتركيا، والصراعات والفوضى الأخيرة التي انتشرت من سوريا إلى ليبيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والقوقاز مصمَّمة لتقسيم هذه المناطق إلى مناطق نفوذ روسية وتركية، بحسب تحليل لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وشجعت تركيا جماعات الضغط التابعة لها في الولايات المتحدة على الادعاء بأن أنقرة تمارس سياسة مصمَّمة لتكون "حصنًا" ضد روسيا، باستخدام مصطلحات حقبة الحرب الباردة لتشجيع الغربيين على الاعتقاد بأن أنقرة تقف إلى جانب واشنطن ضد موسكو، لكن الحقيقة هي أن هدف تركيا هو العمل مع روسيا وإيران على تقليل نفوذ الولايات المتحدة.

كانت هذه هي النتيجة في كل منطقة غزتها أنقرة وشاركت فيها، وعملت تركيا مع روسيا لتقسيم أجزاء من شمال سوريا، وإزالة القوات الأمريكية ونشر التطرف، وفي ليبيا، أصبح الصراع الذي كانت الولايات المتحدة متورطة فيه ذات يوم ساحة لعب للميليشيات المدعومة من تركيا.

وبالمثل، كانت الحرب الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا تهدف إلى جلب تركيا وروسيا لكي تكون على اتصال مباشر في جنوب القوقاز، وإزالة النفوذ الأمريكي وتقسيم المنطقة.

ويمكن العثور على الدليل على ذلك في اتفاقية إنهاء الحرب، والتي شهدت زيادة دور قوات حفظ السلام والجنود الروس في قره باغ، وهي منطقة أرمينية تتمتع بالحكم الذاتي، ودفعت تركيا باكو إلى الحرب ضد الأرمن هناك، مما تسبب في أضرار كارثية هناك وأجبر 50 ألف شخص على الفرار.

وبالنسبة لتركيا، كانت الهجمات على المدنيين الأرمن ناجحة، مكررة التطهير العرقي نفسه والمدعوم من تركيا في عفرين، حيث تم تهجير الكرد في كانون الثاني /يناير 2018، وكان النموذج هو نفسه في قره باغ، حيث أرسلت تركيا متطرفين متهمين بقطع رؤوس الناس لنهب الكنائس وإجبار الأرمن على الخروج.

وبعد مئة عام من الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبها النظام العثماني عام 1915، أرادت تركيا مواصلة هذه العملية، ومثلما حدث عام 1915، كان الهدف في النهاية أن يجلب مشاركة روسية متجددة في القوقاز.

وأعاد عمال الإنقاذ الروسي الآن بناء أكثر من 250 مبنى في قره باغ، وفقًا لوكالة تاس الروسية، وذكرت أنه "تم إعادة بناء ما يصل إلى 251 مبنى حتى الآن، ومبنيين حكوميين، ومنشأة للبنية التحتية، ومنشآت اجتماعية".

وقد تتلقى الآن حوالي 2600 مبنى آخر تضرر في الحرب دعمًا روسيًّا، وتعتبر روسيا هذا نوعًا من الإجراءات البوليسية، حيث تدخل لوقف الشجار بين الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السابقة، هذه هي الطريقة التي تنظر بها أنقرة إلى المنطقة أيضًا، ولكن من وجهة نظر الإمبراطورية العثمانية.

ولهذا السبب تواصل تركيا الحديث عن إعادة كتابة معاهدة لوزان وغيرها من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الأولى، فغزو أنقرة لسوريا وإنشاء عشرات القواعد في شمال العراق، بالإضافة إلى التورط في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، جزء من هذا.

وبينما تنشر تركيا بشكل متكرر معلومات مضللة عبر وسائل إعلامها الحكومية، وتسجن الصحفيين والمعارضين وتهاجم الولايات المتحدة، فإنها تقترب أكثر من روسيا.

وترى تركيا وروسيا وإيران في ذلك علاقة عمل براغماتية نابعة من عملية أستانا التي كان من المفترض أن تقسم سوريا إلى مناطق نفوذ وتخرج الولايات المتحدة من شرق سوريا، الهدف النهائي هو نفسه إزالة الولايات المتحدة وإعطاء كل عضو في هذا التحالف الجديد منطقة سيطرته الخاصة.

وكان للولايات المتحدة ذات مرة دور أوسع في القوقاز وتوقعت جورجيا الدعم الأمريكي عام 2008 عندما دخلت في حرب مع روسيا حول المناطق المتنازع عليها، وعندما هُزمت جورجيا، تراجع الدور الأمريكي والأوروبي هناك، وفي وقت لاحق من عام 2014، توقعت أوكرانيا المزيد من الدعم الأمريكي لكنها شهدت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وكانت الحرب التي دفعت تركيا بأذربيجان إليها في أيلول/ سبتمبر الماضي، النهاية الأخيرة لتدخل الولايات المتحدة في القوقاز، بينما روجت تركيا للحرب على أنها ضرورية لمواجهة إيران وروسيا، كانت أنقرة في الواقع تعمل مع طهران وموسكو.

وكان الهدف هو جلب روسيا إلى جنوب القوقاز كقوات حفظ سلام وإزالة أي تأثير غربي، وذلك لأن أرمينيا كانت تسعى إلى الابتعاد عن المدار الروسي، وأراد نيكول باشينيان السعي إلى توثيق العلاقات مع الغرب، ولكسر هذا، سمحت موسكو لأذربيجان المدعومة من تركيا بشن حرب لإضعافه، وبعد أن أضعف وهزم، رفع دعوى من أجل السلام، وانتقلت روسيا وتركيا إلى المناطق المتنازع عليها بموافقة باكو.

والآن، أرمينيا رهينة كليًّا لموسكو وأنقرة، وتركيا تريد هذا، وأذربيجان، التي سعت لعقود إلى الاقتراب من الولايات المتحدة، وكذلك من إسرائيل كشريك استراتيجي، رأت نفسها الآن محاصرة من قبل أنقرة، والنتيجة النهائية هي المزيد من السيطرة الإيرانية والروسية والتركية وإضعاف دول جنوب القوقاز المستقلة.

ويتم تغذية وسائل الإعلام الغربية بقصص حول كيف أن المثلث التركي الإيراني والروسي مُقدَّر له أن يتصادم بسبب الأهداف الإمبراطورية العثمانية والفارسية والروسية التاريخية، أو لأنها دول سنية وشيعية ومسيحية، فهذه قراءة خاطئة للتاريخ، من المرجح أن يعملوا معًا ضد أعدائهم المشتركين في الغرب ولتعزيز أجنداتهم الاستبدادية والعسكرية المشتركة.

وتشترك في الكثير من الأمور المشتركة مثل القوى الصاعدة في العالم، التي تسعى إلى إنهاء العالم أحادي القطبية للهيمنة الأمريكية التي نشأت من الحرب الباردة، أولئك الذين ينظرون إلى تركيا من منظور الحرب الباردة في واشنطن مخطئون بشأن أجندة تركيا الشاملة، فأجندة أنقرة دائمًا هي إضعاف وتقليص الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وزيادة الدور الروسي والإيراني.

وفي كل غزوة قامت بها أنقرة حتى الآن، سعت إلى زيادة قوة روسيا وإيران، ليس فقط لإضعاف أمريكا ولكن أيضًا لإضعاف أي مجموعات تريد الديمقراطية أو المزيد من الصحافة الحرة وجلب المتطرفين والسلطويين.

(م ش)