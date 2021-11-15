​​​​​​​صحيفة: بدأ حزب الله يفقد أهميته في الشرق الأوسط المتغير

يقول تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إنه بدأت تقترب عملية إعادة الاصطفاف الإقليمي قبيل 29 تشرين الثاني، الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا. وهذا مدفوع بتطورات إقليمية كبرى مفاجئة. ويشمل ذلك الأعمال المزعومة لوكلاء إيران في العراق، مثل محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك أنشطة حزب الله في لبنان.

ومع ذلك، حدث اختراق آخر في سوريا، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والرئيس بشار الأسد في دمشق. وعقب الزيارة، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والشيخ عبد الله اتصالًا هاتفيًّا. وفي الوقت نفسه، أجرت إيران تدريبات عسكرية واسعة النطاق في البحر الأحمر والخليج بالقرب من مضيق هرمز، كما أجرت الإمارات والبحرين وإسرائيل مناورات عسكرية مشتركة بقيادة القيادة المركزية الأميركية في البحر الأحمر والخليج، وهي الأولى من نوعها.

وكما كان متوقعًا، سرعان ما ثبت خطأ التعليقات الغاضبة التي أطلقها زعيم حزب الله حسن نصر الله ضد هذه التدريبات من قبل. وقال نصر الله إنه كان على اطلاع بالمحادثات السعودية الإيرانية الأخيرة في العراق. وزعم أنهم لم يذكروا "لبنان أو حزب الله لا في اليمن ولا في قضايا أخرى". لكن ادعاء نصر الله يعكس قلق حزب الله من الصفقات التي تجري من خلفه.

يركز المشهد الإقليمي الحالي على الاتفاق النووي مع إيران، وتطوير العلاقات الأميركية والأوروبية مع طهران وتأثير ذلك على المقاربات الإقليمية تجاه إسرائيل، وهذا يعني عدة أشياء.

إحداها أن دول الخليج لم تكن طوال هذا الوقت تنتظر حتى يتم إبرام الصفقات الدولية مع إيران. وبدلًا من ذلك، اتخذوا مبادرات استراتيجية.

المحادثات السعودية الإيرانية جزء من هذا المسار، والتي تركز بطبيعة الحال على القضية اليمنية، بالنظر إلى تداعياتها على الأمن السعودي. ومع ذلك، هناك أيضًا محادثات أمنية أوسع نطاقًا حول الأمن القومي للدول العربية، وخاصة العراق. لا يبدو أن لبنان يحظى بأولوية في هذه المحادثات.

سوريا مكان آخر تتقاطع فيه المواقف العربية والأميركية والروسية والإسرائيلية والإيرانية، مع الاعتراف بحتمية بقاء الأسد في السلطة. وقد نشط الأردن في الفترة الأخيرة في تعزيز التطبيع العربي للعلاقات معه. تضمنت جهود الملك عبد الله استقطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في مسألة توصيل الغاز عبر مصر والأردن وسوريا إلى لبنان. بررت إدارة بايدن موافقتها بالتذرع بالمساعدات الإنسانية للبنان. لكن الحقيقة أن هذا الاتفاق كان الخطوة الأولى للحد من تأثير قانون قيصر، الذي يمنع التعاملات التجارية مع حكومة دمشق، التي فرضها الكونغرس الأميركي في ظل رئاسة دونالد ترامب.

سوريا عنصر حاسم في حملة التطبيع مع إسرائيل - وهو أمر تريده روسيا والولايات المتحدة والدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإحدى معوقاتها هذا التطبيع هي إيران. إيران قوة عسكرية كبيرة في سوريا، وبالتالي لديها نفوذ. لكن الدور العسكري لإسرائيل في سوريا له فهم ضمني من روسيا وحتى لدى حكومة دمشق. من الناحية الاستراتيجية، روسيا أقوى من إيران في سوريا.

التطبيع العربي مع دمشق يحدث على مستويات متعددة، وقد يكون الغرض منه الحد من نفوذ إيران في مناطق معينة من سوريا. تعترف هذه الدول العربية بمصالح روسيا في سوريا والإحساس اللاحق بالشرعية الذي يمنحه هذا للأسد. هذه الدول نفسها قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتقود التطبيع مع سوريا، وهذا ليس مصادفة.

إذا قامت سوريا بتطبيع العلاقات فلن تكون وحيدة. ولعله سيؤثر على لبنان المجاور لسوريا. يمكن لليبيا أن تحذو حذوها. ماذا سيفعل حزب الله بمقاومته إذن؟ المعضلة نفسها ستنطبق على أي تطبيع أميركي إيراني.

هذا الأسبوع، يجري المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي محادثات مع السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل لمناقشة عدة قضايا، بعضها يتعلق بحملة التطبيع والبعض الآخر بشأن المخاوف من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. تظل الأولوية المطلقة لإدارة بايدن ألا يؤثر أي شيء على الجولة القادمة من المحادثات النووية التي تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي.

ظاهريًّا، تبدو الشروط التي وضعتها إيران بشكل متعمد لواشنطن غير مجدية. إلا أن بعض البيانات الصادرة عن إيران تحمل دلالات مختلفة، مثل تصريحات وزير خارجيتها حول انفتاح بلاده على "اتفاق جيد". بالنسبة لبايدن، فإن العودة إلى شروط عهد أوباما هي أولوية.

لكن الفارق الرئيس هو أن الدول العربية الرئيسة في ذلك الوقت أُخذت على حين غرة. اليوم أعادوا وضع أنفسهم ليكونوا مستعدين لذلك. هذه هي نفس الدول التي يعاديها حزب الله. الواقع أن تصعيد «حزب الله» جاء فقط على حساب وغضب اللبنانيين. تدعي المجموعة أن إسرائيل تشعر بتهديد وجودي منها. لكن مع إعادة خلط الوضعين الإقليمي والدولي، يبدو أن حزب الله هو الذي يجب أن يقلق.

(م ش)