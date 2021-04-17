​​​​​​​صحيفة: أوروبا تعتزم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن مصدر أوروبي مُطّلع على جدول أعمال مجلس الوزراء الأوروبي، بعد غد الإثنين في بروكسل، قوله إنّ الاتحاد الاوروبي سيطلق العمل "لإنشاء الإطار المناسب للعقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطّلون تشكيل الحكومة".

وأوضح أنّه "ليس هناك لائحة أسماء ولا تحديد للعقوبات بعد"، وعن نوعية العقوبات، قال المسؤول: إنّها تتصل بـ"تجميد الأرصدة ومنع السفر"، لكنّه استدرك بالقول: "ما زال العمل في بداياته إذ ليس هناك لائحة معينة ولا نوعية محدّدة للعقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين".

وأوضح أنّ المجموعة الأوروبية التي تهتم بنظام العقوبات تسمّى "بروليكس"، ويوم الإثنين، سيتم الإعلان عن بداية العمل على نظام عقوبات خاص بلبنان، ومن الصعب التكهّن مُسبقًا بمواقف الدول الأعضاء.

وفي 8 نيسان/ أبريل الفائت، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لنواب البرلمان: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلّوا عن المصالح العامة من أجل مصالحهم الشخصية".

(د ع)