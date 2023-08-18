​​​​​​​صحيفة: الولايات المتحدة تحاول إجبار تركيا على عدم مساعدة روسيا

كتبت صحيفة أميركية أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا بسبب مساعدة أنقرة لموسكو في تجاوز العقوبات المناهضة لروسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دبلوماسي غربي لم يذكر اسمه، قوله إن: "واشنطن قلقة من توسّع تركيا في التجارة مع روسيا بعد بدء العملية الخاصة، لكنها تسعى لتجنّب سيناريو يتعرض فيه الجانب التركي للعقوبات".

وأكد الدبلوماسي للصحيفة أن: "الجانب الأميركي أخطر أنقرة بعواقب مساعدة موسكو في الالتفاف على القيود"، وأضاف أن الولايات المتحدة على اتصال دائم بالسلطات التركية بشأن هذه القضية.

وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على روسيا منذ انطلاق التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، في 24 شباط 2022.

(م ش)