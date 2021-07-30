​​​​​​​صحيفة: التهاون في حل أزمة المياه قد يؤدي إلى حروب المياه في المستقبل

وأفاد تقرير لصحيفة ""gulfnews الإماراتية، بأن تركيا تقوم بخنق العراق وسوريا عطشاً، منبع النهرين الكبيرين اللذين حافظا على الحضارات لقرون.

إن حوض نهر الفرات الذي كان رطباً وخصيباً، والذي تشترك فيه تركيا وسوريا والعراق، آخذ في الجفاف بمعدل ينذر بالخطر، مما أدى إلى نقص حاد في المياه في سوريا والعراق. وتساهم تركيا بنسبة 90 في المائة في نهر الفرات بينما تساهم سوريا بنسبة 10 في المائة في تدفق المياه الذي يمر عبر العراق إلى جانب نهر دجلة ويتدفق إلى حوض شط العرب في جنوب العراق.

والسبب الرئيسي لانخفاض منسوب المياه إلى مثل هذه المستويات الخطيرة هو تركيا التي تبني السدود وتتحكم في تدفق النهرين. ودخلت أنقرة في نزاع مع سوريا والعراق بشأن حقوق المياه منذ الستينيات وكانت النتائج متضاربة. تم إطلاق سد إليسو في عام 2018، وهو واحد من 22 سداً بنتهم تركيا والتي تضم مشروع جنوب شرق الأناضول والغرض منه هو توليد الطاقة الكهرومائية وإدارة التحكم في الفيضانات وتخزين المياه. لقد أدى السد، الواقع على نهر دجلة، إلى تقليل تدفق النهر إلى العراق لدرجة أن حياة الملايين قد تأثرت جنوبا حتى أهوار العراق.

ونقص المياه في المنطقة ليس بالأمر الجديد، لكن المشكلة تفاقمت بسبب الحروب الأهلية والإرهاب وتغير المناخ ونزوح البشر والهجرة. وساهمت المنافسة الجيوسياسية أيضاً في المشكلة حيث تسعى تركيا إلى ترسيخ نفسها كقوة إقليمية على حساب الآخرين.

كما أثّر تغيّر المناخ، الذي يُلقى عليه اللوم في قلة مواسم الأمطار والجفاف، على منسوب مياه نهر الفرات أثناء مروره عبر خمس محافظات عراقية تعاني الآن من نقص المياه. يزعم العراقيون أن تركيا لم تعترف بعد بنهر الفرات كنهر دولي ويلومون أنقرة على الحد من تدفق نهر الفرات إلى سوريا، التي تعاني من مشاكل نقص المياه الخاصة بها.

شبكة السدود التركية

ويقول العراقيون إن تركيا أقامت ستة سدود على نهر الفرات، أكبرها سد أتاتورك، بطاقة تخزينية تبلغ 48 مليار متر مكعب. يقولون إن هذا انتهاك للاتفاقية الدولية التي وقعتها تركيا مع سوريا عام 1987. ولا شك أن تركيا تستغل الأزمة في سوريا التي تخوض حرباً أهلية.

العراق، الذي يستخدم أكثر من 80 في المائة من احتياجاته المائية للزراعة، يفقد أراضيه الخصبة بسبب التصحر. بالإضافة إلى النقص في مياه الشرب، يمكن أن تؤثر الأزمة القادمة على الأمن الغذائي. يعتقد الخبراء أنه منذ عام 2019، انخفضت حصة العراق من مياه نهر دجلة بنسبة 50 في المائة. وقد أدى الجفاف في العامين الماضيين إلى تفاقم المشكلة.

وانخفضت حصة العراق من مياه نهر الفرات من 30 مليار متر مكعب سنويا إلى أقل من 16 مليار متر مكعب. ترد تركيا على الاتهامات بالقول إن المشاكل التي تواجه العراق وسوريا ترجع إلى سوء إدارة المياه.

ويتوقع الخبراء أن النهرين العظيمين قد يجفان تماماً بحلول عام 2040. لا يمكن أن يقتصر استقرار الدول الرئيسية في المنطقة على الحكم الرشيد إذا واجه الملايين العطش والمجاعة نتيجة للأعمال غير المسؤولة لبعض الدول. وقد يؤدي عدم اتخاذ إجراء الآن إلى نشوب حروب المياه في المستقبل القريب.

(م ش)