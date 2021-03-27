​​​​​​​صحيفة: المخابرات الأمريكية تحذّر بايدن من سيطرة طالبان المحتملة على أفغانستان

وأفاد تقرير إخباري أن وكالات المخابرات الأمريكية أبلغت إدارة بايدن أن طالبان قد تجتاح معظم أنحاء أفغانستان في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام إذا غادرت القوات الأمريكية قبل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الأطراف المتحاربة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاستيلاء من شأنه أن يسمح للقاعدة بإعادة بناء نفسها في أفغانستان.

وسيقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي في الأول من أيار/ مايو لانسحاب آخر 3500 جندي أمريكي تم تحديده في اتفاق شباط/ فبراير 2020 المبرم مع طالبان في عهد سلفه دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يفضلون إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان يستخدمون التقرير الاستخباراتي للقول إن الجنود يجب أن يظلوا بعد الموعد النهائي.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت الصحيفة إن التقييم الاستخباراتي السري تم إعداده العام الماضي لإدارة ترامب.

وقال بايدن يوم الخميس في أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي، الذي يتطلب أيضًا رحيل حوالي 7000 من قوات التحالف.

وفي الوقت نفسه، قال بايدن إنه "لا يستطيع تصور" وجود القوات الأمريكية في البلاد العام المقبل.

وقالت حركة طالبان يوم الجمعة إنها ستستأنف القتال ضد القوات الأجنبية، إذا بقيت بعد الموعد النهائي.

(م ش)