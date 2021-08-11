​​​​​​​صحيفة: الفصائل الفلسطينية تستعد للتصعيد مع إسرائيل

ونقلت صحيفة الأيام عن مصدرٍ مطلع من الفصائل، أن "الفصائل تدرس تسخين الحدود بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة، في ضوء الانقطاع والتوقف التام لجهود جميع الوسطاء وعدم استجابة الاحتلال لشروط المقاومة وغياب أي أفق للمصالحة الداخلية ورفع الحصار وعملية إعادة الإعمار".

وأشار المصدر إلى أن الفصائل تدرس "خيار تسخين الحدود وعدم اقتصارها هذه المرة على إطلاق البالونات الحارقة والأدوات المشابهة، وإنما إثارتها على غرار ما يحصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من مناوشات عسكرية شبه منتظمة بين حزب الله وقوات الاحتلال" وفق تعبير المصدر.

وقالت الصحيفة نقلاً عن المصدر، أن "الاحتلال أدار ظهره لكل الوسطاء، وبدأ سلسلة واسعة من خطواته لتشديد الحصار والتراجع عن جملة من القرارات التي اتخذها سابقاً وكذلك مراوغته المتواصلة في موضوع إدخال المنحة المالية القطرية".

ويوم أمس، وصف المتحدث باسم حماس حازم قاسم، تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعمار غزة بأنها " حالة توتر حقيقية وصواعق تفجير يمكن أن تنفجر". مشيراً إلى أن "الأوضاع الميدانية في القطاع يمكن أن تنفجر مرة أخرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ظل استمرارها بتشديد الحصار على القطاع، الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة".

(ع م)