​​​​​​​صحيفة: احتفالات الأمم المتحدة طغت عليها إخفاقاتها

قبل خمسة وسبعين عامًا، بدأت الأمم المتحدة عملياتها رسميًّا بعد التصديق على وثيقتها التأسيسية، المعروفة باسم ميثاق الأمم المتحدة، من قبل عشرات الدول التي أرادت تغيير مسار التاريخ، والتزموا بالعمل معًا من أجل السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

كان هدف المنظمة، بحسب مقال في صحيفة العرب نيوز السعودية، هو منع حرب عالمية أخرى مدمرة، لقد تحقق هذا الهدف، لكن نجاحه طغت عليه عدة إخفاقات نظرًا للتوترات المتصاعدة التي نشهدها حاليًّا في جميع أنحاء العالم، فإن قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام والأمن العالميين تبدو أكثر اهتزازًا من أي وقت مضى.

وعلى مدى العقود السبعة والنصف الماضية، كانت هناك صراعات لا حصر لها، بعضها لا يزال مستمرًا، وكلها تحت مراقبة المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوًا، وتبدو قائمة النزاعات طويلة بشكل مثير للقلق: سريبرينيتشا، رواندا، فلسطين، العراق، أفغانستان، ميانمار، سوريا، إلخ.

وتم إنشاء الأمم المتحدة بهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والصحة العالمية، والسلام، والأمن.

ولا يمكن قياس سجل الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال نجاحاتها وإخفاقاتها، في وقت لاحق، كان أكبر فشل للأمم المتحدة هو مدينة سريبرينيتشا، وهي بلدة تقع في شرق البوسنة والهرسك، على بعد 10 أميال فقط من الحدود مع صربيا، والتي تعرضت لهجوم من قبل الصرب في يوليو 1995 خلال حرب البوسنة.

وعلى الرغم من المعرفة الواضحة أن هناك هجومًا وشيكًا، لم يتم تعزيز قوات الأمم المتحدة ووقعت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل أكثر من 8000 من البوشناق.

وقبل عام واحد فقط من هذه الكارثة، ذُبح أكثر من 800 ألف في 100 يوم فقط في رواندا بعد سحب حوالي 2500 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد مقتل 10 جنود بلجيكيين.

كما قال مقال في الديلي تلغراف: "وجد تحقيق عام 1999 أن الأمم المتحدة تجاهلت الدليل على أن الإبادة الجماعية كانت مخططة ورفضت التصرف بمجرد أن بدأت".

وحتى بعد البلقان وأفريقيا، فشلت الأمم المتحدة في الاستجابة للكوارث الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث لقي أكثر من مليون عراقي مصرعهم بسبب الصراع في بلادهم منذ التدخل الأمريكي عام 2003، وفقًا لبحث أجرته مجموعة استطلاع بريطانية رائدة.

وتسببت التطورات اللاحقة، مثل سقوط نظام صدام حسين وما تلاه، في عدم الاستقرار المدني والاقتصادي، مما خلق أرضية خصبة لظهور الجماعات المتطرفة في السنوات التالية.

وفي آسيا أيضًا، لا تزال معاناة الناس تلقى آذانًا صماء، في ميانمار، وفقًا لوكالة أونتاريو للتنمية الدولية، تسببت حملة عسكرية كبيرة ضد مجموعة أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017 في مقتل ما يقرب من 24 ألف مدني، وأجبرت 750 ألفًا آخرين، بمن فيهم النساء والأطفال، على الفرار إلى بنغلاديش.

ووقفت الصين وراء ميانمار فيما يتعلق بأزمة الروهينغا بعرقلة الجهود لإدانة الفظائع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أما روسيا، وهي عضو دائم آخر في مجلس الأمن الدولي، فوقفت إلى جانب النظام السوري بعد أن شن حملة قمع وحشية على شعبه أدت إلى واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العالم.

واليوم، تشارك العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في الحرب، في حين لا يمكن اتخاذ أي إجراء بسبب حق النقض لروسيا والصين.

وعلى الرغم من أنها المزود الرائد للمساعدات الإنسانية في العالم وأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل في أكثر من اثنتي عشرة منطقة غير مستقرة، إلا أن المنظمة العالمية لم تتمكن من إنهاء الحرب في سوريا.

ولقد فشل جانب حل النزاع في الأمم المتحدة، والتي هي هيئة رئيسة فيها مجلس الأمن الدولي، عدة مرات، ويرجع ذلك في الغالب إلى حق خمس دول في نقض أي قرار مقترح، وربما تم منع هذه الأحداث الكارثية إذا لم يضع بعض الأعضاء مصالحهم الخاصة قبل الحاجة إلى السلام.

وسوريا ليست قصة منعزلة تحكي عن تقاعس المجتمع الدولي عن وقف معاناة الناس، كما ذكرنا سابقًا، كانت هناك أيضًا البوسنة ورواندا والعديد من الصراعات الأصغر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لم يكن بإمكان المجتمع الدولي إلا أن يقول: "لا نعرف ماذا نفعل"، كما قال ألبرت أينشتاين: "لن يدمر العالم أولئك الذين يفعلون الشر، بل أولئك الذين يشاهدونهم دون فعل أي شيء".

(م ش)