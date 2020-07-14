​​​​​​​صحيفة يونانية: قد يلغي الاتحاد الأوروبي صفقة الجمارك مع تركيا إذا زادت الخلافات

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة كاثيميريني اليونانية، من المرجح أن تشمل تلك العقوبات وقف محادثات الانضمام مع أنقرة والتمويل، وكذلك إلغاء اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الكتلة.

ودعا رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين، تركيا إلى إعادة النظر على وجه السرعة وإلغاء قرارها بتغيير وضع الكاتدرائية البيزنطية السابقة في اسطنبول.

وقال بعد قمة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "إن هذا القرار سيغذي حتمًا عدم الثقة ويعزز تجدد الانقسام بين الطوائف الدينية ويقوض جهودنا في الحوار والتعاون".

ومن المقرر أن يصل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى أثينا اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التي من المتوقع أن تركز على أنشطة تركيا في الشرق الأوسط التي تخطت بالفعل المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.

وأثار قرار تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد المزيد من الاعتراضات يوم الاثنين، وعبّر المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت عن أسفه.

وفي غضون ذلك، قال المجمع المقدس لكنيسة اليونان أن النصب التذكاري سيصبح "رمزًا للانقسام والتشرذم".

(م ش)