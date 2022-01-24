​​​​​​​صحيفة تحمّل أردوغان وترامب مسؤولية عما وقع في سجن الصناعة بالحسكة

وقالت صحيفة التايمز البريطانية في معرض حديثها عن هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بأن الغرب تجاهل سجون الجهاديين، لكن لا يمكنه تجاهل هجوم الحسكة، فلا أحد يستطيع أن يقول إنه لم يكن على دراية بالأمر، فتلك السجون كانت مكتظة وكانت تضم آلاف الجهاديين، وكانت فضيحة منذ لحظة هزيمة داعش.

ولا يزال أكثر من 12 ألف مرتزق في عهدة قوات سوريا الديمقراطية، 2000 منهم على الأقل من الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، هناك 70 ألف من نساء وأطفال داعش في مخيمات.

وأدارت كل من بريطانيا ودول أوروبية أخرى ظهرها ورفضت السماح للمتشددين أو زوجاتهم وأراملهم بالعودة إلى ديارهم حتى لمواجهة المحاكمة.

كما قدّم ترامب إسهاماً كبيراً في أواخر عام 2019، عندما سحب نصف القوات البرية الأميركية القليلة التي يبلغ عددها 2000 من منطقة شمال وشرق سوريا.

ولا ينبغي لأحد أن ينسى إسهام الأتراك في الاستمرار في مهاجمة أراضي شمال وشرق سوريا، ولا الروس، لإفقار شمال وشرق سوريا من خلال استخدام حق النقض ضد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.

ولأسباب دبلوماسية متنوعة، لا أحد يريد قبول الحقيقة الواضحة: أن سوريا مقسمة الآن إلى أجزاء واضحة، شرق سوريا جزء منها. بدلاً من ذلك، ولأسباب جيوسياسية خاصة بهم، فإن القوى التي تتحكم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سعيدة بتفاقم هذا الثقب الأسود القانوني والأمني والأخلاقي.

وعندما حاربت القوات الأميركية نسخة سابقة من التهديد الجهادي في العراق بعد غزو 2003، بدأ يتحول إلى مستنقع، تم التخلي عن أسراهم بالمثل في سجون بغيضة، حيث شكلوا نواة لما سيصبح داعش. كان أبو بكر البغدادي، الذي قاد سيطرة داعش على جزء كبير من العراق وسوريا في عام 2014، أحد سجناءهم. كما سيتم التخطيط للتمرد المسلح التالي من المناطق شبه المحكومة في العراق وسوريا اليوم. قد يكون قد بدأ بالفعل.

(م ش)