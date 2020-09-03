​​​​​​​صحيفة نمساوية: قطر تدعم الحوثيين والإخوان في اليمن بشكلٍ مباشر

نقلت صحيفة دي بريسه Die Presse النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر "تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية"، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة دي تزايت الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها، قدم معلومات (لم يقل لمن) ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و"تفادي سقوط مدنيين".

كما أشار جايسون إلى وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات، ورأى أن السعودية لم تعد هدف الصواريخ والاعتداءات الحوثية، بل أضحت البحرين الآن الهدف، فضلًا عن طرق الملاحة الدولية.

ولطالما اتهمت الحكومة اليمنية قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت أكثر من مرة دعم الدوحة للمجموعات من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.

(ي م)