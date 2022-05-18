وعلمت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق من مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون سيبحث في دمشق ترتيبات عقد ثامن جولات "اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور" في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي بالإضافة إلى وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، كلّاً من أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق.

وكانت الصحيفة عينها، كشفت في وقت سابق أنه من المقرر أن تنطلق "اجتماعات لجنة مناقشة الدستور" بنسختها الثامنة في الثلاثين من الشهر الجاري، وبحسب الصحيفة، سيصل وفد حكومة دمشق برفقة عدد من أعضاء وفد "المجتمع المدني" إلى جنيف في الثامن والعشرين من الجاري، على متن طائرة خاصة تنطلق من دمشق.

والجدير بالذكر أن جميع الجولات السابقة من اجتماعات لما تسمى بـ "اللجنة الدستورية" التي استبعدت منها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد باءت بالفشل.

(م ش)