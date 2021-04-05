​​​​​​​صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تحصل على طائرة تجسّس جديدة تصل إيران والعراق واليمن

وأقيم حفل استقبال للطائرة الجديدة في قاعدة نفاطيم الجوية في شمال صحراء النقب، ، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية عميكام نوركين: "لدى الجيش مجموعة متنوعة من قدرات جمع المعلومات الاستخبارية، لكن أورون تعزّز تفوّقنا وقدرتنا على العمل في المستويين الثاني والثالث، والتنقّل بين الجبهات بسرعة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن".

وأضاف نوركين أنّ "شراء طائرات أورون يدّل على مدى تطوّر القوة الجوية لضمان استمرار التفوّق الاستخباراتي لإسرائيل في سماء الشرق الأوسط، وحماية الأجواء الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المستوى الثاني يشير إلى الدول التي لا تحد إسرائيل، لكنّها تمثّل تهديدًا مباشرًا لها، مثل العراق واليمن، حيث تحتفظ إيران بوكلاء لديهم قدرات صاروخية وطائرات بدون طيار يمكن استخدامها ضد إسرائيل، بينما المستوى الثالث يشير إلى الدول المعادية التي تقع أبعد من ذلك، وتتمثّل في إيران.

والطائرة من طراز غلف ستريم جي 500 الأميركية، وهي مزوّدة بمجموعة من أجهزة الاستشعار ومعدّات جمع البيانات التي تسمح لها بتحديد الأهداف بسرعة في جميع الظروف الجوية، وفقًا لأحد مطوّريها.

وقام الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ومتعاقدي الأسلحة، بجهدٍ جماعي لتطوير الطائرة على مدار تسع سنوات.

ولم تكشف الصحيفة عن العدد الدقيق لطائرات أورون التي من المقرّر أنّ يتسلّمها الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنّها معلومات سرّية.

وقال نائب مدير عام الصناعات الجوية، يوآف تورجمان، الذي ساعد في تطوير الطائرة، إنّ جميع المعدّات الموجودة على متن الطائرة تم إنشاؤها في إسرائيل.

وأشار تورجمان إلى أنّ "هذه التكنولوجيا المتخصصة، ستعمل على تحسين قدرة الجيش الإسرائيلي على عدد من جبهات القتال، وخاصة قدرات القوات الجوية على تنفيذ الضربات".

(م ش)